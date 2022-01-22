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İzmir’de 12 hırsızlık şüphelisinden 6’sı tutuklandı

i̇zmir’de 12 hırsızlık şüphelisinden 6’sı tutuklandı
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İzmir’in Torbalı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen 12 hırsızlık şüphelisinden 6’sı tutuklandı.

Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ayrancılar Jandarma Karakolu ekipleri, hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Farklı adreslere düzenlenen operasyonda otomobil hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı, iş yerinden ve kamu kurumundan hırsızlık suçlarına karıştığı ileri sürülen F.Y., H.K., M.T., M.S., A.A., H.A., G.Ü., Ş.Ü., S.F., A.P., H.Ö. ve M.F.B. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Torbalı Adliyesine sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkan şüphelilerden 6’sı tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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