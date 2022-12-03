İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim üyesi alınacak

Aşağıda anabilim dalı itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12/06/2018 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ‘nin ilgili maddeleri, Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitümüz Senatosu’nun 27.08.2021 tarih ve 26/1 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

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