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Anasayfa / Asayiş / İzmir emniyetinden yılbaşında sıkı denetim

İzmir emniyetinden yılbaşında sıkı denetim

i̇zmir emniyetinden yılbaşında sıkı denetim
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla, 5 bin 631 personelle ve oluşturulan 578 uygulama noktasıyla kent genelinde sıkı denetimler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından, vatandaşların yılbaşı gecesini huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla 81 il valiliğine gönderilen genel kapsamında, İzmir polisi kent genelinde adeta kuş uçurtmadı. İl genelinde bin 184 ekip, 3 hava aracı, 4 deniz aracı, 8 dedektör köpek, 5 bin 631 personel ve oluşturulan 578 uygulama noktasıyla denetimler gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun olduğu noktalar ile araç trafiğinin olduğu yerlerde ekipler tarafından herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasına dair alınan sıkı tedbirler günün ilk ışığına kadar aralıksız devam etti.

Öte yandan, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de 24 saat sanal devriye yaparak siber suçlara karşı çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

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