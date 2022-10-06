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Anasayfa / Ekonomi / İzmir Demokrasi Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
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İzmir Demokrasi Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı.

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, “Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İlana ulaşmak için tıklayınız…

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