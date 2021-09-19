“İzmir Belediyesi yapsaydı ‘gavur İzmir’ derdiniz…”

BELGİZAR ABİRİ ŞİMŞEK

Tarihin Işığında Arslantepe 3 Defilesinde tercih edilen Z kuşağı çizgileri, Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım’ın eleştirisine takıldı. Yıldırım, “İzmir Belediyesi yapsaydı ‘gavur İzmir’ derdiniz…” paylaşımında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ‘Melita’dan Malatya’ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları’ ve Malatya’nın fethinin 920. yılı kutlamaları kapsamında ‘Tarihin Işığında Arslantepe 3 Defilesi’ Yeni Kongre ve Fuar Merkezinde yaptı. Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Bilal Yıldırım’dan Tarihin Işığında Arslantepe 3 Defilesine eleştiri gecikmedi.

“İNSAN GÜLMEKTEN KENDİNİ ALAMIYOR DOĞRUSU”

Malatya’nın kendine özgü geleneksel giyimleri üzerinden değerlendirmede bulunan Yıldırım, kendi sosyal medyasından, “İzmir Belediyesi yapsaydı “gavur İzmir” derdiniz…” başlığı altında, “Anadolu’yu anayurt yapan Battalgazi’nin mirası Malatya gibi muhafazakar bir şehirde daha önce Malatya Sinema festivalinin iptaline neden olan “Cinsiyetsiz ödül” zırvasıyla kamuoyunun rahatsızlığı gündeme gelmişti. Bugün bir hamle daha geldi. Tarihinin hiçbir döneminde yırtık kot, babet çorap, boyalı saç, kırışık kot olmayan Malatyamızın geçmişinde böyle kıyafetlerin olmadığı bilindiği halde üstelik adı da Tarihin Işığında Arslantepe olan bir defile düzenleniyor. Aslantepenin tarihinde bu kıyafetler mi varmış? İnsan gülmekten kendini alamıyor doğrusu” paylaşımında bulundu.

Yıldırımın paylaşımı altına gelen yorumlarda ise çoğunlukla Malatya Büyükşehir Belediyesi eleştirildi. Kimi yorumlarda belediyenin önceliğinin vatandaşın elzem ihtiyaçların giderilmesi olarak belirtilirken; kimilerinde ise kültür sanat tanıtımlarının Malatya’ya özgü geleneksel değerler üzerinden olması gerektiği ifade edildi.