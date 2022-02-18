i̇zmir açıklarında 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 76 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 08.15 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, bugün saat 03.15 sıralarında yine Dikili ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botu durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen lastik bot içerisindeki 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri saat 05.40 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında mobil radar tarafından can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.