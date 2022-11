“İyilik Havuzu Projesi” 2 kardeşin yüzünü güldürdü

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘İyilik Havuzu’ projesi bir ailenin yüzünü güldürdü. Proje kapsamında bir hayırsever aile tarafından bağışlanan ortopedik hasta yatağını, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ALS Hastası Elif ve Mehtap Hakan isimli 2 kardeşi ziyaret ederek teslim etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşi Semra Çınar ile birlikte İlyas Mahallesi’nde ikamet eden Elif ve Mehtap Hakan kardeşlere sürpriz bir ziyarette bulundu. İlyas Mahallesi Muhtarı Faik Şahin’in de yer aldığı ziyarette Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hayırsever bir ailenin destekleriyle satın alınan ortopedik hasta yatağını 2 kardeşe hediye etti.

Ziyaret sırasında konuşan Anne Fatma Hakan ile Baba Ömer Hakan, hasta yatağından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğüne ve bağışta bulunan hayırsever vatandaşlara teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, ALS hastası olan Elif ve Mehtap kardeşlere acil şifalar temenni ederek, sözlerine başladı.

“ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM”

Elif ve Mehtap kardeşlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Çınar, “Belediyemizin Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü bünyesinde başlatılan ‘İyilik Havuzu’ projemizle birlikte hayırseverlerle ihtiyacı olan hemşehrilerimizi bir araya getirip, iletilen sorunların çözüme kavuşması için köprü vaziyeti görüyoruz. İlyas Mahalle’mizde ikamet eden ALS Hastası iki güzel yavrumuz Elif ve Mehtap’ında hasta yatağına ihtiyacı olduğu tespit edildi. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzün girişimleri, hayırsever bir ailemizin katkılarıyla temin edilen hasta yatağını Elif ve Mehtap kardeşlere teslim ettik. Geçtiğimiz aylarda Hakan ailesini ziyaret edip iki kızımızla bir araya gelmiştik, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez ifade ediyoruz. 7/24 yanlarında olmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız ne kadar huzurlu ve mutlu olursa bizlerde o denli mutlu oluyoruz. Rabbim her iki evladımıza da sağlık ve afiyet nasip etsin, acil şifalar dilerim. Çocuklarının bakımı ve geçimi için her türlü özveriyi gösteren Fatma ve Ömer çiftinden ise Allah razı olsun, Rabbim onlara güç, kuvvet versin inşallah” diye konuştu.

“NE TÜR YARDIM YAPILACAKSA ONU YERİNE GETİRMEKTEYİZ”

Yeşilyurtluların rahatı ve huzuru için bütün imkânları seferber ettiklerini hatırlatan Başkan Çınar, şunları dile getirdi:

“İlçemizde yaşayan 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin hayat kalitesini artırmak, sağlıklı, huzurlu ve güzel bir yaşaması bizim temel önceliğimizdir. İhtiyacı olanların yanında yer almak ise asli görevimizdir. Sosyal devlet anlayışını Yeşilyurt’umuzda çok güçlü bir şekilde hissettiriyoruz. Gıda, temizlik ve kıyafet başta olmak üzere farklı konularda yardıma ihtiyacı olan herkesin elinden tutup, hangi alanda ne tür yardım yapılacaksa onu yerine getirmekteyiz. Bir hemşehrilerimizin sıkıntısını çözmek, onun zor zamanında yanında yer almak ve duasını almak her şeyden önemlidir. ‘İyilik Havuzu’ projemize bağışta bulunan bütün hayırseverlerimize ise şükranlarımı sunuyorum” söyleminde bulundu. (Bülten)