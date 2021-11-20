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İYİ Partili Sarıbaş’tan faiz yorumu!

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, faiz kararının açıklanmasının ardından hükümete eleştirel açıklamalarda bulunarak, iktidarı çok sert uyardı.

i̇yi̇ partili sarıbaş’tan faiz yorumu!
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İYİ Partili Sarıbaş’tan faiz yorumu!

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, faiz kararının açıklanmasının ardından hükümete eleştirel açıklamalarda bulunarak, iktidarı çok sert uyardı.

TL’nin değer kaybetmesi ve açıklanan faiz kararına İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Sarıbaş’tan geldi. Sarıbaş açıklamasında Doların yükselmesinin sebebi ile ilgili hükümeti suçladı ve “Yanlış politika izliyorsunuz” dedi.

 “KRİZDE HEMEN YIKILDIK”

Sarıbaş açıklamasında;” Erdoğan konuşuyor, dolar artıyor. Merkez Bankası’na karışıyor, dolar artıyor. Başkan değiştiriyor, dolar artıyor. Yahu hangi ülkede bu görülmüş. Hangi ülkede iktidar bağımsız olması, müdahale edilmemesi gereken bir kuruma karışmış. Biz böyle yaparsak TL tabii ki değer kaybeder. Ekonomik politika nedir, nasıl yönetilir bilmiyorlar ki. Alın hemen krizde yıkıldık. Çözüm yok. Sadece konuşuyorlar, kıyaslama yapıyorlar. Bu mudur çözüm? Böyle mi milleti refaha kaldıracaksınız? Rant peşinde koşulmaktan ekonomi ile ilgilenen yok. Hükümete tavsiyem hemen sandığa gitmeliyiz” dedi. (Bülten)

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