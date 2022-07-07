İYİ Parti’den iktidara sert eleştiri

İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Serdar Yıldız, Yönetim Kurulu üyeleri ve İl Teşkilatının katılımıyla Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret etti. Yıldız iktidarı eleştirerek, “Nereye ellerini atsalar orası ülkenin kanayan yarası haline geliyor” dedi.

Malatya siyasetinin artık daha renkli ve geniş bir yelpazeye kavuşması gerektiğini belirten MESOB Başkanı Şevket Keskin, Esnaf ve sanatkârların ekonomik dar boğazında neredeyse boğulduğunu kriz sürecinin biran önce aşılması gerektiğini söyledi.

İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Serdar Yıldız ise Esnaf ve sanatkâr camiasının ekonominin temel taşı olduğunu belirterek, “Genel Başkanımız Meral Akşener’in önderliğinde ülke genelinde yaşanan ekonomik krize mutlak çözüm çalışmaları yapılıyor. Malatya’nın kalkınması için iktidarın ve AK Partili yöneticilerin çözüm yollarını adeta tıkayan umursamazlığı yüzünden aşılması zor bir kriz dönemindeyiz” dedi.

Bir an önce sandığın vatandaşın önüne gelmesi gerektiğini belirten Başkan Yıldız, “Sorunlar onları çıkaranlarla çözülemez. Nereye ellerini atsalar orası Ülkenin kanayan yarası haline geliyor. Ülke Cumhuriyet tarihinde kurulduğu dönemden bu yana en zor günlerini yaşıyor. Enflasyon yüzde yüze yaklaşıyor. Ülkede denetimsizlik almış başını gidiyor. Asgari Ücrete yapılan yüzde 30, Emekli ve memura yapılan yüzde 42’lik zammın ardından marketlerde birçok ürün raflardan kaldırılmış durumda. Birileri nasıl zam yaparız, vatandaşı nasıl soyarız derdinde. Devlet kendi eliyle buna izin vermekte. Birçok esnafımız sattığı malı yerine koyamamaktan şikâyetçi. Esnafı, vatandaşı maalesef ezdirdiler ve çözüm üretemiyorlar” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz ise İYİ Parti Teşkilatları olarak yoğun bir çalışma süreci içinde olduklarını ve Malatya’nın tüm sorunları için vatandaşlarla birebir temas halinde olduklarını belirtti. (Bülten)