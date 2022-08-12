İYİ Parti’de operasyon skandalı

Kilit isim Gürkan’ın basın danışmanı mı?

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

Malatya’nın gündemini belirleyen program “Gündem Malatya” yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. BUSABAH TV’de yayınlan moderatörlüğünü BUSABAH gazetesi Kurucu Üyesi M. Umut Bozkurtoğlu’nun yaptığı “Gündem Malatya” programına konuşmacı olarak Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın ve İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz katıldı.

Şehit annesinin Malatyalı siyasetçilere olan sitemi hakkında konuşan İYİ Parti İl Başkanı Hakan Yılmaz, “ Geçtiğimiz gün Malatya’nın şehidi vardı. Biz, il yönetimi olarak tam kadro cenazemizin başındaydık. Şehidimiz Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi’nde yaralanarak GATA’ya sevk ediliyor ve orada şehit düşüyor. Hava yoluyla Malatya’ya getiriliyor. Bu arada dün sabah genel başkanımız aradı. Malatya’da şehidimiz var, lütfen tam kadro İYİ Partili arkadaşlarımız cenazemize katılsınlar dedi. Ayrıca şehidimizin evliyse eşinin, anne babasının ve yakınlarının telefonlarını istiyorum diyerek talepte bulundu. Ben de kendilerinin telefon numaralarını Genel Başkanımız Meral Akşener’e ilettim. Annemizin serzenişine katılıyorum, yani hangi siyasi uçtan, hangi görüşten olursa olsun orada olunması gerekiyor, şehit bizim şehidimiz!” değerlendirmesinde bulundu.

“O ANNE İÇİN BİR ANLAM İFADE EDECEĞİNİ SANMIYORUM”

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın da şehit annesinin serzenişi ile ilgili olarak, “Öncelikle şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine de büyük sabır diliyorum, inşallah bu son şehidimiz olur. Malatyalı siyasetçilerin şehidimiz hastanedeyken onu arayıp sormamaları annesine o kadar dokunmuş ki, siyasilerimizin hiçbir şey gözetmeksizin şehidimizin yanında olmaları lazımdı. GATA ‘da tedavi görürken hiç yalnız bırakmamaları lazımdı. Hatay bizden demek ki daha iyi haber alıyormuş, ziyaretlerine gidiyormuş, yani ben şehri yönetenlerin özellikle iktidardaki siyasetçilerin bunu bilmemeleri mümkün değil ama neden gitmediler onu bilmiyorum onu inşallah en yakın zamanda açıklarlar. Bu şehidimiz sırf biz bu ülkede güvenli gezelim diye bizim için şehit oluyor, bugün onun çocuğu, yarın bizim çocuğumuz bir başka gün bir başkasının çocuğu. Bu şehit hepimizin, bu ülke için şehit oldu. Ailesine sabır diliyorum bu dakikadan sonra siyasilerimiz her gün gidip gelseler de bence o anne için bir anlam ifade edeceğini düşünmüyorum. İnşallah bundan sonra böyle yanlışlar yapmazlar, lazım oldukları zaman giderler, arayıp sorarlar. ” ifadelerini kullandı.

“GÜÇLÜ BİR ALTYAPIMIZ VE YÖNETİM ŞEKLİMİZ VAR”

İYİ Parti’ye yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon hakkında da değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz, “Siyaset tarihimizde birçok parti gelip geçti ama İYİ Parti şu anki kurumsal yapısı ile tüm organları ile oturmuş, dışarıdan müdahalelere açık bir parti değildir. Güçlü bir altyapısı ve yönetim şekli var. Kamu da duyduğumuz şeyler çok da önemsenecek şeyler değil. Birileri heveslenmiş, partinin herhangi bir üyesi olmayan, parti ile hiçbir ilgisi olmayan, partinin içerisini dahi görmemiş bir kısım insanlar il başkanı olayım, yönetim kurayım, milletvekili listesi belirleyeyim gibi bir kısım siyasi veya bürokratik gücünü de kullanarak bir çalışma içerisine girmişler. Bunu biz biliyoruz, isimleri de bizde mahfuz ancak genel merkezimizde asla ne böyle bir talep var, ne de böyle bir vazifelendirme var, yoktur böyle bir şey. Biz konuyu Genel Merkezimize, Genel Başkanımıza kadar ilettik, Genel Başkanımız ‘Asla böyle bir şeye geçit verilemez hemen gereğini yapın’ diye ilgili Genel Başkan yardımcılarına talimat verdi, olay bitti. Yani bizim açımızdan yok hükmünde. Selahattin Gürkan, Belediye Başkanı konusuna gelince malum bu işe öncülük eden insan Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde, başkanının basın danışmanı.”

İYİ Parti’ye yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonu Malatya’da ilk defa Reşat Erdoğan’ın dillendirdiğini ifade eden Mehmet Aydın, İYİ Parti Malatya İl Başkanı Hakan Yılmaz’a “Sizce Büyükşehir Belediye Başkanı hem de 20 yıl iktidarda olan bir partiye mensup belediye başkanı neden İYİ Parti ve il Başkanı ile operasyon işi olsun? Bunu yapmasındaki neden nedir sizce?” sorusunu yöneltti.

“NASIL BUNA MÜSAADE EDİYORSUNUZ?”

Hakan Yılmaz konuyla ilgili olarak, “Ben bunu öğrenir öğrenmez belediye başkanımızdan randevu aldım. Hatta bir önceki dönem Belediye Başkanımız Süleyman beyle birlikte gittik ziyaret ettik. Kent Müzesi’nde kendileri ile görüştük. Ben Belediye Başkanına Selahattin Gürkan’a efendim sizin böyle bir olayda dahiliniz var mı diye bizzat sordum. Asla dedi, böyle bir şeyin içerisinde olamayız, yok dedi. Ben kendisine inanmak zorundayım. Asla böyle bir şey yok dedi. Tabi ben kendisine şunu söyledim, yani sizin basından danışmanınız olan bir arkadaş, memurunuz böyle bir işin içerisine giriyor. Bu geçmiş yıllarda da AK Parti’nin içinde görev almış bir insan ve sizinde farz edelim ki haberiniz yok. Nasıl buna müsaade ediyorsunuz diye kendilerine söyledim. Asla dedi biz müsaade edemeyiz gereğini yapacağım, Büyükşehir Belediyesi’nden de uzaklaştıracağım diye söz verdi. Tabi zaman geçti uzaklaştırdı mı, uzaklaştırıldı mı bilmiyoruz. Biz kimsenin ekmeği ile de oynamak istemiyoruz ancak Partimizin insicamına, Malatya’daki yürüyüşüne, yükselişine, gölge düşürecek bir insan da haddini bilmeli, ona da müsaade edemeyiz. Zaten genel merkezimiz gereğini yapmıştır. Teşkilatımız dimdik ayaktadır.” açıklamasında bulundu.

Devamında ise program, 6’lı masa, Cumhur İttifakı gibi konuların istişare ve değerlendirilmesiyle devam etti. Gündem Malatya Programı her hafta Çarşamba akşamı saat 20.00’da BUSABAH TV YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır.