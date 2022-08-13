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Anasayfa / Siyaset / İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığı’ndan Aşure ikramı

İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığı’ndan Aşure ikramı

İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığı tarafından parti binası önünde Muharrem Ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı. Aşure ikramına İl Başkanı Hakan Yılmaz, Yeşilyurt İlçe Başkanı Serdar Yıldız, Battalgazi İlçe Başkanı A. Erhan Yağlıca’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

İYİ Parti Yeşilyurt İlçe Başkanlığı’ndan Aşure ikramı
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“MUHARREM, BOLLUK VE BEREKETİN SİMGESİ”

İl Başkanı Hakan Yılmaz burada yaptığı konuşmada “Muharrem Ayı’nın ülkemize, milletimize bereket getirmesini diliyorum” dedi. Yeşilyurt İlçe Başkanı Serdar Yıldız ise “Bolluk ve bereketin simgesi, kardeşlik hukukunun birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi anlamında İslam Âlemi’nde önemli bir gün. Bu önemli günün ülkemize, partimize hayırlar getirmesini diliyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından günün anlamı ve önemine ilişkin Doğan Okşar Dede tarafından dua edildi. Duadan sonra vatandaşlara Başkan Yıldız tarafından aşure dağıtımı gerçekleştirildi. (Bülten)

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