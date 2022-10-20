İYİ MÜCADELE SONUÇ VERDİ

Bandırma’nın hızlı hücumlarına karşı alanı doğru kapatarak başladı, Yeni Malatyaspor…

Rakip sahaya daha çok uzun toplarla giderek defansı kalabalık tutmayı tercih ettik ve rakibin ani ataklarında geriye dönüşlerde de sıkıntı yaşamadık.

Yeni Malatyaspor, son Erzurum maçındaki düşük performanslarına bakıldığında Bandırma karşısında daha istekli ve enerjikti…

Ev sahibi Bandırma uzaktan çektiği şutlarla tehlike yaratmaya çalışırken, o anlarda da Abdulsamed devreye girerek rakibe geçit vermedi.

Doğukan Haqi Osman ikilisiyle rakip savunmayı sürekli rahatsız eden takımımız, golü de maçın hemen başında buldu.

Buğra’nın akıl dolu pasında Bandırma defansının büyük hatasını iyi değerlendiren Doğukan Emeksiz Haqi Osman ikilisi ile top ağlara giderken, maçın seyri tamamen Yeni Malatya lehine gelişmeye başladı…

Attığımız golden sonra üst üste ataklar yapan Bandırmasporun ataklarını savuşturan sarı kırmızılı oyuncular VAR’ın sayesinde hakemin yanlış penaltı kararından kurtulmuş oldular.

İkinci yarıda önce bizim sonra Bandırma’nın golleri ofsayt nedeni ile iptal olsa da ayakta kalan bizim takım oldu ve Haqi Osman’ın “buda mı? ofsayt dercesine mükemmel bir gol atarak takımın maçın kontrolü ele almasını sağladı.

BÜYÜK BİR MORAL OLDU

Sarı kırmızılılar, Pazar günü sadece deplasmanda maç kazanmadı, hem sezonun ilk galibiyetini aldı hem de maç kazanamama fobisini yenmiş oldu.

Onca sorunlar ile savaşan yönetimin camianın sırtını dönüp yalnız bıraktığı oyuncuların kısıtlı ve genç bir kadro ile mücadele eden teknik heyetin yeniden ayağa kalkması için gerekliydi böyle bir galibiyet…

Umarım önümüzdeki hafta iç sahada oynayacağımız Göztepe maçı ile çıkış devam eder.

Böylesi önemli galibiyet nedeniyle Yönetimi teknik heyeti ve oyuncuları kutlamak istiyorum.

MAÇIN ADAMI

Şüphesiz Doğukan ve Haqi Osman

MAÇIN HAKEMİ

Müsabakanın hakemi Onur Coşkunses VAR sayesinde hatalı vermiş olduğu penaltı kararından vazgeçti.