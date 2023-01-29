“İyi direndik!”

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Yeni Malatyaspor, Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, ligin lideri Eyüpspor ile zorlu bir müsabakaya çıktıklarını belirterek, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Müsabakanın ilk yarısında Ogün ve Cengizhan’ın golleri ile 2-1lik skorla ilk yarıyı tamamladıklarını belirten Yılmaz, rakibin ikinci yarıda yaptıkları değişikliklerin ise kendilerini bir nevi rahatlattığını söyledi.

Oyunun geneline baktıklarında çok ciddi bir pozisyon bulamadıklarını da ifade eden Yılmaz, “Oyunun temposunu düşürmek istedik. Bizim için kabus 60. dakikada çift sarı karttan Burak’ın oyun dışı kalması oldu. Ancak beklediğim riski görmedim, Uğur’u öne alıp uzun top oynadılar, biz de iyi direndik. Orta sahada kalabalık olduk, 2 oyuncuyla hücuma çıkma düşüncesindeydik. Allah’a çok şükür 85’te direkten dönen topun haricinde çok ciddi pozisyonla karşılaşmadık” dedi.

Göreve geldikten sonra özellikle alt yapıdaki gençleri de A takıma ilave etme için çalışmalar başlattıklarını ve bunda da başarılı sonuçlar aldıklarını ifade eden Yılmaz, kendilerine destek veren taraftarlara da teşekkür etti. (İHA)