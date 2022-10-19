İYİ ÇOCUK YETİŞTİRMEK

“Çocuklarınızın iyi insanlar olmasını istiyorsanız;

Onlara gereğini inandığınızın iki katı kadar vakit ayırıp, yarısı kadar para harcayın.”

Çocuk gelişimi ile ilgili araştırmalar yapan psikologlar yıllardır şu sorulara yanıt arıyor

İyi aile olmak için nasıl davranmalı?

Başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmek için neler yapılmalı?

Çocuklarımıza akademik bilgi ile birlikte gerçek hayatta rehberlik edecek değerlerimizi ve kültürümüzü öğretmeliyiz.

İnsanlar diploma ile bir meslek sahibi olabilirler, makam sahibi olabilirler, para kazanabilirler.

Çocuklarımıza öncelikle “ adam olmayı “öğretmemiz gerekiyor .

Peki ne demek adam olmak…

Bunu benim kızlarımın yanında söylediğin zaman anne biz erkek miyiz ki adam olalım derler.

Adam olmak erkek işi değildir tabii ki…

Adam olmak ne demek?

Adam olmak işe yaramak demektir, yetişip iyi bir duruma gelmek vatana millete anne ve babasına faydalı kişiler olmak demektir.

Çocuklarımıza sevgiyi öğretelim çocuklarımıza öncelikle Allah sevgisini öğretelim.

Anne babayı, kardeşi,arkadaşı ,çiçeği ,böceği, kuşu ,hayvanları sevmeyi öğretelim.

İnsanlar arasında ayrım yapılmaması gerektiğini öğretin.

İnsanları çıkarları için değil,insan oldukları için sevmeyi öğretin.

Çocuklarınıza saygıyı Öğrettin ,saygı göstermek değer vermek demektir.

Çocuklarınıza dürüst olmayı öğretin , de çocuklarınıza doğru insan olmayı dürüst ve güvenilir olmayı öğretin.

Çocuklarınıza kul hakkı yememeyi öğretin ,insanların kişisel haklarına yönelik her türlü gasp, hırsızlık ,malına ,canına ,namusuna ,şahsına karşı yapılan ve hoş olmayan söz tavır ve davranış kul hakkıdır.

Çocuklarınıza helal lokmayı öğretin, helal lokma ve helal kazancın önemini anlatın.

Çocuklarınıza eleştirel düşünmeyi öğretin ,”ben bilirim ,ben hata yapmam, benim düşüncelerim ve yaptıklarım doğrudur” düşüncesinde olmamalıdırlar.

En önemlilerinden bir tanesi ,çocuklarınıza nezaket ve görgü kurallarını öğretin çocuklarınıza selam vermeye, gerektiğinde teşekkür etmeyi, rica etmeyi ve özür dilemeyi öğretin.

Çocuklarınıza nerede nasıl davranmaları gerektiğini öğretin ,yemek yeme adabının, temiz olmanın, temiz giymenin kurallarını, misafirlikte nasıl davranılması gerektiğini, komşularla ilişkilerin nasıl olması gerektiğini, telefonda nasıl konuşulurcağını, araba ile yolculuk esnasında uymaları gereken kuralları, insanlarla olan ikili ilişkilerde nasıl davranması gerektiğini öğretin.

Aslında daha öğretilecek o kadar çok şey varki….

Sevgiyle….