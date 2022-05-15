DOLAR

15,4792$% 0.61

EURO

16,1193% 0.67

STERLİN

19,0361£% 1.06

GRAM ALTIN

901,68%0,27

ÇEYREK ALTIN

1.488,00%0,20

BİTCOİN

469342฿%4.16387

İkindi Vakti a 16:19
Malatya ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Gündem / İÜDAKS 20’nci yılını kutluyor

İÜDAKS 20’nci yılını kutluyor

İÜDAKS 20’nci yılını kutluyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

İÜDAKS 20’nci yılını kutluyor

Malatya İnönü Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu (İÜDAKS) kuruluşunun 20’nci yılını kutluyor.

HABER MERKEZİ

İÜDAKS Başkanı Abdulvahap Apaydın, 5 yıldır İnönü Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu’nda aktif olarak görev aldığını belirterek, İÜDAKS’ın İnönü Üniversitesi’nin en eski topluluklarından biri olduğunu vurguladı. Apaydın, “2001-2002 döneminde Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu olarak kuruldu. Bu yıl topluluğumuzun 20’nci yılı, bu yıla özel faaliyetlerimiz olacak. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yüksek dağlara tırmanışlar planlanıyor. Bugüne kadar yaptığımız kaya tırmanışları, buzul tırmanışları gerek yurt içinde gerek yurt dışında yaptığımız büyük tırmanışlar, milli takıma çıkardığımız büyük sporcularla beraber topluluğumuz her bölgede aktif olarak rol alıyor” dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Çınar, yeni belediye binası inşaatını inceledi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.