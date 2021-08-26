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İthal kömür satın alınacak
Hekimhan Belediyesi ithal kömür alımı yapacağını duyurdu.
Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ”İTHAL KÖMÜR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.
İhalenin teklif açma tarihi 3 Eylül olarak belirtildi.
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Gıda ürünleri satın alınacak
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