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İtfaiyeden Van Kedisi operasyonu
Malatya’da ağaca çıkan ve saatlerce mahsur kalan Van Kedisi’ni itfaiye ekipleri kurtardı.
FERDİ DURDU
Yeşilyurt ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde evden kaçıp çam ağacına çıkan ve kulakları duymadığı için sahibinin sesini duymayan Van Kedisi için Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istendi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, saatlerce ağaçta mahsur kalan kedi için seferber oldu. İtfaiye erleri, merdivenli itfaiye aracı ile sevinli yaramazı, mahsur kaldığı yerden indirilerek sahibine teslim etti.
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