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İtfaiyeden Van Kedisi operasyonu

Malatya’da ağaca çıkan ve saatlerce mahsur kalan Van Kedisi’ni itfaiye ekipleri kurtardı.

i̇tfaiyeden van kedisi operasyonu
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İtfaiyeden Van Kedisi operasyonu
Malatya’da ağaca çıkan ve saatlerce mahsur kalan Van Kedisi’ni itfaiye ekipleri kurtardı.
FERDİ DURDU
Yeşilyurt ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde evden kaçıp çam ağacına çıkan ve kulakları duymadığı için sahibinin sesini duymayan Van Kedisi için Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istendi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, saatlerce ağaçta mahsur kalan kedi için seferber oldu. İtfaiye erleri, merdivenli itfaiye aracı ile sevinli yaramazı, mahsur kaldığı yerden indirilerek sahibine teslim etti.1b071a21 ff3b 44a0 940a 0519b31cd785

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