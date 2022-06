İtfaiyeden “boğulma” uyarısı

Yaz mevsimi ile birlikte baraj ve göletlerde sık sık boğulma vakaları yaşanmaya başlandı. Yaşanan boğulma vakalarıyla ilgili uyarılarda bulanan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, özellikle yaz aylarında vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, ailelerin ve öğretmenlerin gençleri sık sık bu konularda bilgilendirmelerini istedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, yaz aylarının da gelmesiyle birlikte yaşanan boğulma olaylarını engellemek için uyarılarda bulunarak, gençlerin bilmedikleri sularda yüzmemeleri gerektiğini söyledi.

“YÜZME HAVUZUNU TERCİH EDİN”

Özellikle gençlerimizin daha dikkatli olmasını belirten Başkan Katipoğlu, “Son zamanlarda boğulma olaylarının yaşandığını, boğulma hadiselerinin başladığıyla alakalı farklı illerden de duyumlar almaya başladık. Henüz tam yaz aylarına girmememize rağmen 2 tane boğulma olayı da Malatya’mızda yaşandı. Farklı şehirlerde de boğulma hadiseleri oluyor. Biz buradan vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz. Kesinlikle bilmediğiniz sulara girmeyin. Yüzme havuzunu tercih edin” ifadelerini kullandı.

Özellikle ailelere çağrıda bulunan Katipoğlu, “Lütfen çocuklarımızı takip edelim, soralım, soruşturalım, bu konularda bilgiler verelim, kesinlikle sulara, göllere, göletlere, barajlara herhangi bir şekilde yüzme amaçlı girmemeleri noktasında uyarılarda bulunmalarını istirham ediyorum. Yine okullarda öğretmenlerimiz bu konularda yaz tatili başlamadan önce öğrencilerini uyarırlarsa çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Malatya’ya baktığımızda yıllık ortalama boğulma sayısı 15/16 civarında. Bu sayı fazla da olabiliyor. Havaların ısınmasıyla beraber insanlarımız sulara girmeye eğilim göstermektedir” şeklinde bilgiler verdi.

“BİZ BU ACILARIN YAŞANMASINI İSTEMİYORUZ”

“Kimse bu acıyı yaşamasın” diyen Katipoğlu, şunları kaydetti:

“Gencecik hayatlarımız kaybolmasın. Özellikle bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Bizler Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak her türlü ekibe ve ekipmana sahibiz. Su altı arama kurtarma ekibimiz baktığımızda Türkiye’nin en eski timlerindendir. 2000 yılında kurulmuş 8 kişilik bir ekipten oluşuyor. Arama kurtarma geçse de bizler daha çok arama faaliyetleri sürdürüyoruz. Hani boğulma esnasında orada olabileceksiniz ki boğulan insanı kurtarabilesiniz. Bugüne kadar 400’ün üzerinde boğulma olayına gittik ve bunların tamamı hayatını kaybetmiş gençlerimizdi. Biz bu acıların yaşanmasını istemiyoruz. Bizler Malatya Büyükşehir İtfaiye ekipleri olarak her zaman hemşerilerimizin yanındayız. Bizim işimiz sadece yangın söndürmek değil. Biz hayatın her alanında varız. Bize ihtiyacı olan her canlının yardımına koşan ekibiz. Ekibimizi güçlendirmek amacıyla 2 arkadaşımızı daha dâhil ettik. Arkadaşlarımız ilk yıldızlarını da aldılar. Federasyonun tabi tuttuğu sınavda başarılı oldular. Şu an arkadaşlarımız da arama kurtarma eğitimine başladılar. Malzeme ve diğer ekipmanlar anlamında Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun, bize ciddi anlamda destekte bulunuyor. Ben de arkadaşlarım adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum.” (Bülten)