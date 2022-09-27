İtfaiye Teşkilatından Gürkan’a Ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İtfaiye Haftası nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatını makamında ağılayarak, göstermiş oldukları gayret ve çabalarından dolayı tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle makamında ağırladığı Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin olaylara anında müdahale etme, olay yerine en kısa zamanda gitme noktasında son derece başarılı olduklarını söyledi.

İtfaiye Haftası dolayısıyla ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür etti. Katipoğlu konuşmasında, “İtfaiye Teşkilatı bu yıl 308. yılını kutlamakta. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte İtfaiye Teşkilatı Belediyelere devredilmiştir. Malatya itfaiyesi olarak 19 istasyonda birde 112 çağrı merkezi olmak üzere 20 farklı noktada görev yapmaktayız. 57 araç 234 personelle hizmetlerimizi sürdürmekteyiz. Bizlere vermiş olduğunuz destek ve güven bizlerin gücünü artırmakta. Malatya merkezde olaylara ulaşımımız maksimum 8 dakika ortalama da 4,5-5 dakika. Türkiye normlarına göre çok iyi bir rakam. Arkadaşlarımız fedakârca çalışmakta. Görev olarak sadece yangın ve doğal afetlere değil itfaiyeye ihtiyaç duyan bütün canlıların yardımına koşmaktayız. Malatya İtfaiye Teşkilatı olarak bir aile gibiyiz. Tekrar itfaiye teşkilatına vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Güçlü olan itfaiye teşkilatımızı daha da güçlendirdiniz” dedi.

Gürkan ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, “İtfaiye teşkilatımızı kutluyorum. İtfaiye teşkilatımızın bütün personellerini fedakâr çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Görevleri esnasında şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla hiçbir şekilde vatandaştan olumsuz bir yanıt almadık. Malatya İtfaiye Teşkilatımız kendi görev hudutları içerisinde kalmayıp diğer illerde vuku bulan itfaiye, kurtarma ve boğulma ile ilgili her konuda Malatya itfaiyesi öncülük ediyor. Geçtiğimiz günlerde Suçatı’nda vuku bulan yangına ilk müdahaleyi Malatya itfaiyesi yaptı. Yine Kangal’daki kazaya ilk olarak Malatya itfaiyesi müdahale etti. Bu Malatya itfaiyesinin ne kadar dinamik olduğunu ve görevine hassasiyetle bağlı olduğunu ayrıca bu işi yapan arkadaşlarımızın da işlerini içtenlikle ve gönüllü yaptıklarının en temel göstergesidir. Bizleri ziyaret eden itfaiyeci arkadaşlarımızın şahsında bütün itfaiyecilerimizin İtfaiye Haftasını kutluyorum. Sizlerle onur duyuyoruz. Gerek su altı kurtarma ekibimiz olsun, gerek yangın ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili olsun Malatya İtfaiye Teşkilatı kendi rüştünü ispatlamıştır. Ulaşma mesafesi ne kadar uzak olursa olsun çok seri bir şekilde olay mahalline ulaşması ve olası zararları minimize ederek kurtarma çalışmalarına başlaması önemlidir.

Şu ana kadar Malatya İtfaiye Teşkilatımızda vatandaş nezdinde en ufak bir olumsuzluk olmamıştır. Bu anlamda da bütün itfaiyeci kardeşlerimi tebrik ediyor, görevlerinizde başarılar diliyorum. Sizlerin varlığı toplum nezdinde bir güvencedir. Bu güvence yapmış olduğunuz bu başarılı çalışmalarla perçinlenmiştir. Temennimiz yangın, deprem, boğulma ve benzeri doğal afetlerin olmamasından yana” şeklinde konuştu. (Bülten)