İtfaiye ekiplerine eğitim veriliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Begüm Kartal İlkokulu öğrencilerine yangın, sel, deprem, su taşkınları ve diğer olası afet durumlarıyla ilgili eğitim verildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, “Biz hayatın her alanında varız. Yangın söndürmeyle alakalı asli görevlerimiz var. Aynı zamanda deprem, sel, su taşkınları, doğal afetler gibi olaylara da itfaiye olarak müdahale ediyoruz.” dedi.

Özellikle yangınlar sırasında halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası afet durumunda vatandaşlara en hızlı şekilde ulaşmak amacıyla hizmet içi eğitim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, aynı zamanda yangınlara karşı halkı bilgilendirmek amacıyla da kurum dışı eğitim çalışmalarında bulunuyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Begüm Kartal İlkokulu öğrencilerine verilen yangın eğitimi sonunda yangın tatbikatı eğitimi de verildi. Bilinçlendirme eğitimleri hakkında açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, “Biz hayatın her alanında varız. Yangın söndürmeyle alakalı asli görevlerimiz var. Aynı zamanda deprem, sel, su taşkınları, doğal afetler gibi olaylara da itfaiye olarak müdahale ediyoruz. İtfaiye sadece yangın söndürme ile kalmaz, trafik kazalarına da gider. Kısacası yardıma ihtiyacı olan her canlıya koşan bir teşkilattır itfaiye. Onlardan biri de koruyucu güvenlik önlemleri açısından yangın söndürmeyle alakalı vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi bilinçlendirme adına yangın güvenlik önlemlerine büyük önem veriyoruz. Tabi sadece eğitimle sınırlı kalmıyoruz. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarda, özel iş yerlerinde ciddi anlamda yangın güvenlik önlemlerine ve tedbirlerine önem veriyoruz. Bu tedbirleri aldırdıktan sonra yine eğitmen arkadaşlarımız tarafından yangına müdahale araç gereçlerinin nasıl kullanılacağını, nasıl müdahale edileceklerini ve itfaiye gelene kadar neler yapılacağına dair ciddi bir bilinçlendirme yapıyorlar.

ÖĞRENCİLERE EĞİTİM VERİLİYOR

Şuanda Begüm Kartal İlkokulu’nda 600’e yakın öğrencimize yangın anında neler yapılır, itfaiyeye nasıl ulaşılır, en doğru adres nasıl verilir, söndürmede evdeki imkânlarla neler yapılabilir gibi konularda bilinçlendirme eğitimi veriyoruz.

Bu çalışmalarla alakalı hedefimiz 50 bin kişiye ulaşarak, bilinçlendirme yapmak. Bu çok ciddi bir rakam. Bu kapsamda çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmekteyiz. Kurum ziyaretleri, itfaiye teşkilatımıza gelen okul ve kurumlara her türlü yangın güvenliği noktasında hem bilinçlendirme hem de alınacak tedbirler konusunda ciddi anlamda gayret içerisindeyiz. İtfaiye teşkilatı olarak biz 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Ben, öğrencilerimizin ve Malatyalı hemşerilerimize bu konu hakkında göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum” dedi. (Bülten)