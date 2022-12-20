İTFAİYE 7/24 HAZIR

7 BİN VAKADAN 3 BİN 600 TANESİ YANGIN

ÜMHAN AYAZ

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, “Bir yıldaki itfaiye teşkilatının olaylara çıkış sayısı 7 binin üzerindedir. Bunun yaklaşık 3 bin 600 civarındaki asli görevimiz olan yangın olaylarıdır diğerleri ise kurtarma çalışmalarıdır.” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, Malatya’nın itfaiye teşkilatının olaylara gitme sürelerinin kısa olduğunu belirtti. Katipoğlu, “İtfaiye teşkilatı olarak Malatya’da şehir merkezinde 5, ilçelerde 14 olmak üzere toplamda 19 farklı noktada hizmet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığının çalışmaları hakkında bilgiler veren Katipoğlu, “Teşkilatımızın güçlü yapısı sayesinde gelen ihbarlara en hızlı şekilde gidiyoruz. Merkezden gelen ihbarlara ulaşıma süremiz maksimum 8 dakika, ortalamamız 5 dakikadır. İtfaiye personellerimiz ihbar geldikten sonra gündüz maksimum 30 saniye, gece 1 dakikada hazırlardır, araçlarına binip hareket edecek imkân ve kabiliyetine sahiplerdir. Bu sürenin dünya standardı 80 saniyedir.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA STANDARTLARINDA 80 SANİYE

Malatya Büyükşehir İtfaiye Başkanlığının güçlü bir teşkilat olduğunu belirten Katipoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Belediyemiz bu konuda bize ciddi anlamda destek sağlamaktadır. Bu destekler şehrimiz için ciddi bir avantajdır. İlk çağrı 112 çağrı merkezine düştüğü zaman karşılayıcı çağrıyı alır, yangınsa, sağlıksa veya polislik bir durumsa ona göre orada iletişime geçer. 112 çağrı merkezini 20 şube olarak görüyoruz, yangın ihbarını bizim arkadaşlarımıza aktarır ve yangının cinsine göre veya olayın ne olduğuna bağlı olarak hangi ekibin çıkacağını ve hangi bölgeden ekibin çıkacağını tayin eder. Şube sayısının çokluğu şehirde ciddi bir avantaja dönüşüyor. Gerek araç gereç olarak gerek donanımlı personel olarak gerek kullandığımız ekipmanlarla iyi bir seviyedeyiz. Büyükşehir belediye başkanımız da ciddi anlamda itfaiye teşkilatımıza önem veriyor ve ciddi destekleri var.”

7 BİN VAKADAN 3 BİN 600 TANESİ YANGIN

İtfaiyecilerin asıl mesleğinin yangın söndürmek olduğunu söyleyen Katipoğlu, “İtfaiye, ihtiyacı olan her canlının yardımına koşan bir teşkilattır.” ifadelerini kullandı. İtfaiye teşkilatının trafik kazaları, boğulmalar, sel ve su baskınları, depremler, göçükler, insan yada hayvanın kurtarılması, sıkışan yüzüğün çıkarılması vb. gibi olayların hepsinde yer aldığını belirten Katipoğlu, “Bir yıldaki itfaiye teşkilatının olaylara çıkış sayısı 7 binin üzerindedir. Bunun yaklaşık 3 bin 600 civarındaki asli görevimiz olan yangın olaylarıdır diğerleri ise kurtarma çalışmalarıdır. Yaz aylarında açık alan yangınları çok olduğu için itfaiye teşkilatının çıkış sayısı çok fazladır. Şehir için itfaiyecilik olayları bakımında riskli bir dönem olan kış aylarında çıkış sayımız azdır ama daha farklı olaylarla karşılaşırız. Kapalı alan yangınları, çatı yangınları, baca yangınları ve trafik kazaları daha çok yaşanıyor. Kışın da böyle bir sistemimiz, düzenimiz var. Tabii yaz ayı gibi çıkış sayımız çok olmasa da kışın daha riskli olaylara gittiğimizi söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.