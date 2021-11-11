malatya’da i̇şyeri kurşunlamaya 2 tutuklama

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İşyeri kurşunlamaya 2 tutuklama
Malatya’da işyeri kurşunlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada 2 zanlı tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğünce kentin huzur ve güvenliğinin devamlılığı ile suç ve suçlularla mücadele kapsamında KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda; 8 Kasım’da Salköprü Mahallesi’nde meydana gelen işyeri kurşunlama olayına yönelik bir çalışma yürütüldü.
Emniyet ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 3 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 2 tabanca, 52 fişek ve 24 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si ‘İş Yeri Kurşunlama, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli ise savcılıkça serbest bırakıldı.
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