“İSTİSMARDA ANNE VE BABA FAKTÖRÜ ÇOK ÖNEMLİ”

ÇİĞDEM ERHAN

Son yıllarda şiddetle beraber artış gösteren çocuk istismarı ülkenin önemli sorunları arasında yer almaya başladı. Buna ‘dur’ diyebilmek için çıkarılacak yasaların yanı sıra anne ve babalara da büyük görev düşüyor. Uzmanlar aileleri, “Çocuğunuzu gözlemleyin, mahremiyet eğitimini küçük yaşlarda verin ve en önemlisi dijital ortamdan uzak tutun” sözleriyle uyardı.

Çocuklu ailelerin kabusu haline gelen ve sadece dışarıdan değil aile içinde de yaşanan çocuk istismarı ülkenin büyük sorunu haline geldi. Şiddet olaylarının yanı sıra çocuk istismarında da son yıllarda yaşanan artış korkutuyor.

2015 yılında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulan Çocuk İzlem Merkezi istismar durumunda önce çocukların daha sonrada ailelerin yanında oluyor. Özellikle çocukları psikolojik anlamda destekleyen ÇİM ailelere büyük görevler düştüğünün de altını çizdi.

ÇİM’de görev alan uzmanlar ailelerin hangi davranışlardan şüphelenmelerini ve çocuklarını gözlemlemelerini belirterek şu sözleri kullandı:

“İstismara maruz kalan ergen çocukların; Eğitim başarısı düşüyor, içe kapanıyor, hırçın davranışlar sergiliyor, aile ile iletişimini kesiyor, kendine zarar verme gibi eğilimleri oluyor, intihar düşüncelerine kapılabiliyor, çocuk mutsuzluk gibi bir sempton veriyor mutlaka, depresyon bulguları olabiliyor. Bütün psikiyatrik bulgularda ortaya çıkıyor. Küçük çocuklarda ise; cinsel içeriklere meyil artıyor. Cinsel organına dokunma, tutma ve açma gibi o tarz eğilimler oluyor, resimlerine yansıyor ve cinsel içerikli resimler yapıyor, açık şeylere ilgi duyuyor çocuk, gece altına kaçırma olayları da olabiliyor. Böyle bir durumla karşılaşıldığında, ilk önce olayın ortaya çıkması ve istismarın önlenmesi açısından çocuk şubeye bildirilmesi lazım. Daha sonra çocuk en yakın çocuk psikiyatrisine götürülmeli ve en önemlisi istismarcıdan uzaklaştırılmalı.”

İstismara uğrayan çocukların yardım almalarını vurgulayan ÇİM sorumlu hekimi, “Böyle bir olaya maruz kalan bütün çocuklar pedagog yardımı almalı. Hepsi kesinlikle bir psikiyatrik destek görmeli. Nitelikli istismarlarda belirtiler daha geç ortaya çıkabiliyor. 3 yıl, 5 yıl sonra bile çocuklarda belirtilerin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu yüzden mutlaka hepsini çocuk psikiyatrisine yönlendiriyoruz.”

“ÇOCUKLARA MAHREMİYET EĞİTİMİ VERİLMELİ”

İstismarı önlemek ve çocuğun bu durum karşısında sessiz kalmaması için ailelerin de dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan sorumlu hekim, “Çocuklara mahremiyet eğitimi verilmeli. Mahremiyetlerini nasıl koruyacakları anlatılmalı, kötü dokunma ve iyi dokunma şekli tanımlanmalı, kimsenin dokunmaması gerektiğini anlatmalı. Eskiler yani dede, nine gibi büyükler çocukların özel bölgelerine dokunarak torunlarını bu şekilde sevmeye başlıyorlar. Bu çok yanlış bir şey. Erkek çocukların özel bölgesine dokunan, açta göster diyenler var. Kesinlikle bu şekilde sevilmemeli. Özel bölgenin özel olduğunu, kimsenin dokunmaması gerektiğini, dokunan olursa hiç korkmadan mutlaka annesine söylemeli” şeklinde konuştu.

“AİLELER ÇOCUKLARA ERKEN YAŞTA TELEFON VERMEMELİ”

Çocuk istismarlarında dijital ortamların önemli rol oynadığına da değinen sorumlu hekim, çocukların ebeveyn kontrolünde dijital ortamda bulunmaları sağlanmalı diyerek anne ve babaları şu sözlerle uyardı:

“ Dijital ortam özellikle telefon, istismarı arttırıyor ve tehdit unsuru haline geliyor. Bu konuda ergenler daha çok bize geliyor. Basit bir olayla başlıyor ama sonrasında tehdide arkasından da istismara dönüşüyor. Telefon birbirine ulaşma daha doğrusu kötü insanların çocuklara ulaşma olanağını arttırdığı için tehlikeli olabiliyor. Kötü niyetli kişi veya kişiler ilk önce telefonda mesaj yoluyla fotoğraf istiyorlar. Çocuk bunu masumca zannediyor ve gönderiyor. Daha sonra açık fotoğrafını istiyor. Israr edince yine gönderiyor ve sonra bu fotoğraflar üzerinden tehdit ediliyorlar. Bu şekilde hem çocuk istismara uğruyor hem de tehditle parasını kaptırıyor. Bu konuda istismara uğrayan kız veya erkek hiç fark etmiyor. Özellikle sosyal medya aracılığı ile ulaşım daha kolay oluyor. Belki bu konuda sosyal medya kullanımı ile ilgili eğitim verilebilir. Çocukların erken yaşta telefon kullanması tercih edilmemeli, kullanılacaksa da ebeveyn kontrolü mutlaka olmalı. Kontrollü bir ebeveyn olmalılar. İlköğretim çocuklarına telefon verilmesi çok tehlikeli. Anne ve babalar uyanık olmalılar. Aile bu işin merkezindir.”