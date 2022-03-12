İstiklal Marşı’nın 101. yıl dönümü kutlandı

ŞÜKRAN MALKOÇ

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program yapıldı. Programda konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, “Yüce Rabbimizden Aziz Millete bir kez daha İstiklal Marşı yazdırmak zorunda bırakmamasını niyaz ediyorum” dedi.

12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü Etkinlikleri kapsamında Malatya Valiliği ve Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde ‘Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet’ temalı bir program düzenlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, “Bu yılki temamız; Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzce ‘Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet’ olarak belirlenmiştir. Mehmet Akif Ersoy, hayatı büyük mücadele ile geçen, kendisini milletine ve vatanına vakfetmiş, eserleriyle, duruşuyla, karakteriyle, milli mücadelemizin önde gelen sembol isimlerindendir. Bir şairimizin dediği gibi ‘Akif öncelikle inanmış bir adamdır, bağımsızlığa, hürriyete methiyeler dizmesi boşuna değildir.’ O inandığı gibi yaşamış ve hayatını ülkesine, ülkesinin bayrağına, özgürlüğüne adamıştır. Akif, elbette yüreklerimizdedir, ilk günkü tazeliği ile. Bugün okullarımızda, ülkemizin her yerinde onun ismini duyduğumuzda, gözlerimizin önünde Kurtuluş Savaşı günlerimiz canlanmaktadır. Onun ismini duyduğumuzda, İstiklal Marşımızın o büyük coşkusunu, bayrağımızın dalgalanışını hatırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ZAMANIN RUHUNU BİZLERE YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR”

Milli Marşımızın ilk günkü heyecanla okunduğunu dile getiren Kanbay, “12 Mart 1921 tarihinde, Akif’in yazdığı şiir, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kürsüsünden büyük bir coşkuyla okunmuş, sanki Milli Marşımız, bugünü bekliyor gibi hep bir ağızdan söylenmiştir. Bu ses dalga dalga bütün ülkemizi boydan boya kuşatmıştır. Kurtuluş ve bağımsızlık, Akif’in dilinde şöyle bir karşılık bulmuştur, ‘Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl’, inanmış bir insanın en naif sözleridir bunlar, aşkla ve inançla söylenmiştir. Bu dize tek başına, bizlere büyük bir zaferi müjdelemiş ve tarihsel hafızamızı hatırlamamıza olanak sağlamıştır. Bugün, üzerinden bir asır geçmesine rağmen, Milli Marşımız, zamanın ruhunu bizlere yaşatmaya devam ediyor. Güzel ülkemiz, Akif’le anılıyor. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstiklal Marşı’mızla ilgili şu değerlendirmede bulunmuştur, ‘Bu marş bizim inkılabımızı anlatır, inkılabımızın ruhunu anlatır. Bunu ne unutmak ne de unutturmak lazımdır.’ Yüreğimizde Akif, dilimizde hürriyet şiarıyla 21. yüzyılın bu ilk çeyreğinde onurlu ve gururluyuz. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Mehmet Akif Ersoy ve milli mücadelemizin kahramanlarını rahmet ve minnetle yâd ediyorum” şeklinde konuştu.

Günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, “Bugün Türk Milletinin dünyaya bağımsızlık olarak teşrif edilen İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 12 Mart 1921 tarihinde Milli Marşı’mız olarak kabul edilmesinin 101. yılını idrak etmek, aynı zamanda bu destansı şiirin şairi olan merhum Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 86. yıl dönümünü anmak için buradayız.

İstiklal Marşı’nın nasıl bir anlam ifade ettiğini, idrak edebilmek için yazıldığı yıllara gitmek gerekir. Osmanlı İmparatorluğu’nun uzun yıllar süren savaşlardan sonra birçok mevkide toprak kaybettiğimiz, Birinci Dünya Savaşında İttifak Devletleri arasında yer almamız nedeniyle yenik sayılmasından dolayı çok geniş topraklarımız işgale maruz kaldı. Anadolu’ya yoğun göçlerin yaşandığı ve 1918 yılında imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması hükümleri gereğince yurdumuzun dört bir tarafı düşman işgaline uğradı. 1920 yılında imzalanan Sevr Anlaşması hükümleri gereğince İtilaf Devletlerinin ülkemizi işgal ettiği çok ümitsiz ve karamsar yıllardı” diye konuştu.

“MİLLETİMİZE BÜYÜK BİR UMUT VERDİ”

“1919’un mayısında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Samsun’a çıkış ile birlikte başlatılan İstiklal Mücadelesinin kıvılcımları yakılmıştır” diyen Baruş, ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

“Ancak düzenli bir orduya ve uyanan bir millete ihtiyaç vardı. İşte bu karamsar günlerde İstiklal mücadelemizin başladığı yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından sonra milletimizin tekrar bağımsızlık ümitlerini yeşertecek ve onun yüreğinde yer edecek ve haykırışını dile getirecek bir milli marşa ihtiyacımız vardı. Mehmet Akif Ersoy, bu karamsar günlerde yazmış olduğu bu destansı şiiriyle milletimize büyük bir umut verdi. Bunu Türkiye Büyük Millet Meclisinin kabul ettiği oturumda defalarca okunarak alkışlanışından anlıyoruz. İstiklal Marşı Milletimizin duygularına tercüman olmuştur. İşte o günden bu güne bu marş bizlerin dillerinde, yüreklerinde, yeni nesillerimizin hafızasında ve yüreğinde yaşatılmaya devam ediyor. Merhum Mehmet Akif Ersoy’unda ifade ettiği gibi Yüce Rabbimizden bu Aziz Millete bir kez daha İstiklal Marşı yazdırmak zorunda bırakmamasını niyaz ediyorum.”