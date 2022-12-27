“İSTEYEN HERKES ALAMAYACAK!”

“ÜYELERİ YANLIŞ BİLGİLENDİRMEMEK GEREKİYOR”

HÜSEYİN KOCAMAN

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi Projesi’nin çok önemli olduğunu dile getiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, isteyen herkesin burada arazi alamayacağını söyledi. Bölge için biçilen arasa fiyatına gösterilen tepkileri de değerlendiren Özcan, “Yatırımcı ve üyeleri yanlış bilgilendirmemek gerekiyor. Burasının yasal mevzuatı Sanayi Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının birlikte organize ediyor. Sanayi bölgelerinde arsaların birim fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Buna göre herkes açıklamalarını, meydana getireceği etkileri göz önünde bulundurarak yapmalı” dedi.

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, BUSABAH Medya Grubu’nu ziyaret etti. BUSABAH Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın ve personellerle bir araya gelen Özcan, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi için 125 bin TL olarak açıklanan arazi dönüm fiyatıyla ilgili tepkileri de değerlendirdi.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu dile getiren Özcan, yüzde 11 de hisselerinin bulunduğunu söyledi.

“Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi Projesi uzun zamandan bu yana Malatya’nın gündeminde olan bir proje” diyen Özcan, bu projenin 2014 yılında konuşulmaya başlandığını, 2017 yılında da projenin altyapısının oluşturulmaya başlandığını kaydetti.

“PROJENİN HIZLI BİR ŞEKİLDE İHALESİ YAPILDI”

Projenin hayata geçmesini zorda bırakacak açıklamalardan uzak durulmasını söyleyen Özcan, “Burada çok önemli bir başarı söz konusu. Müteşebbis Heyeti’nin tamamı burada çok ciddi bir emek sarf etti. Bildiğiniz gibi de geçtiğimiz günlerde de ihaleye çıkıldı. Burada işletmeler dışında 5 tane de önemli yatırım söz konusu. Bir tanesi soğuk hava depolarının da bulunduğu bir et entegre tesisi, biyogaz tesisi, GES’ler olacak. Özellikle Malatya’da ilk defa kaba yem fabrikası inşa edilecek. Dolayısıyla bu çalışmaları gölgede bırakacak açıklamalardan uzak durulması lazım. Çok önemli bir yatırım ve bu projenin hızlı bir şekilde ihalesi yapıldı. Müteahhit firmada şu anda çok hızlı bir şekilde çalışıyor” diye konuştu.

“BEDELİ 70 MİLYON LİRA”

“Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgeleri de diğer organize sanayi bölgeleriyle yönetmelik olarak birbirine benzerlik gösteren yatırımlardır” diyen Özcan, “Arsa tahsisleri ve arsaların yatırımcıya verilmesi de belirli bir fizibilite ve belirli bir çalışma sonucunda gerçekleşiyor. Burada yatırımcı ve üyeleri yanlış bilgilendirmemek gerekiyor. Burasının yasal mevzuatı Sanayi Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının birlikte organize ediyor. Sanayi bölgelerinde arsaların birim fiyatlarında ciddi bir artış oldu. Çünkü bu bölgelere ciddi bir yatırım yapılıyor. Şu anda tahmini yatırım bedeli 70 milyon lira ki, bunun 70 milyonla kalmayacağını düşünüyorum. Şehrimizin en önemli kamu idarecisi olan Sayın Valimizin Başkanlığında yapılan toplantıda böyle bir rakam belirlendi. Buraya çok önemli ve ciddi yatırımcıların çok fazla ilgi göstereceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“ÖNEMLİ BİR FİZİBİLİTEDEN GEÇMESİ GEREKİYOR”

İsteyenin Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesinden arsa alamayacağını dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

“Herkes oradan arazi alamaz. Malatya’da şu anda 2 organize sanayi bölgesi var. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi ise ilk defa yapılıyor. O organize sanayi bölgelerinden herkes gidip de arsa tahsisi yaptırabiliyor mu, böyle bir şey mümkün mü? Yatırım yapacak şirket önce ajans tarafından önemli bir fizibiliteden geçmesi gerekiyor. Yapacağı yatırımın bedeli, çalıştıracağı istihdam sayısı ve yapacağı işin organize sanayi alanına getireceği katma değerin de önemli bir fizibilitesi yapılıyor. Buna göre herkes açıklamalarını, meydana getireceği etkileri göz önünde bulundurarak yapmalı. Sonuçta bu alanda yapılacak olan hizmetin başında Malatya Valisi Sayın Hulusi Şahin var ve Yönetim Kurulu Başkanı da Yazıhan Kaymakamımız. Yoksa sadece 2 derneğin, 3 sivil toplum örgütünün bir araya gelerek yaptığı bir iş değil. Kaldı ki Yatırım İzleme ve Koordinasyonunun buradaki hisse değeri yüzde 30. Buranın yüzde 30’u Malatya Valiliğinde. Burası Malatya hayvancılığını daha ileri seviyeye taşıyacak ve Türkiye’nin kırmızı ette ihtiyacı olan eti üretebilecek canlı hayvan yetiştirilecek. Burası sadece bu alanda hizmet verecek arkadaşlar için yapılıyor.”