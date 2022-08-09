İSTESEK NE OLUR Kİ!

Yeni Malatyaspor yaşasın diye istesek ne olur ki. Geliri olmayan, 400 milyon TL borç…

Sahip çıkılması için umut ışığının olmadığı sanal bir görüntü. Belediye başkanlarından sadece nasihat ziyaretleri…

Siyasilerin zaten yapacağı bir şey gözükmüyor. Yani kaderine terk edilmiş ve günü kurtarmak için çaba sarf eden bir yönetim.

Geçen hafta basın toplantısı için medya ile tanışma ve yaptıkları işleri anlatma niyetleri aslında önemsenecek bir görüntü.

Çünkü 8 yıldır Malatya medyasının alışık olmadığı bir durum. Adil Gevrek’in geldiği günden beri tek kuruş hesap vermeyen, hatta yapılan işlerden yönetim kurulunda bulunan insanların dahi sonradan duydukları işlerden dolayı inanın mevcut yönetimin yaptıkları harcamalar ve yapılan ödemeler ile alakalı açıklamalarını önemsiyorum.

Ancak Adil Gevrek yönetimini ibra eden ikinci başka ve mevcut yönetimde bulunan Adil Gevrek’in kara kutusu olarak bilinen reklam sorumlusu Nusret Çaylak Adil Gevrek döneminin hesaplarının sorgulanması ve yasal olarak geçmiş dönem mali tablonun adalet önünde hesap verilmesine nasıl bir tepki verecek kamuoyu gibi bende merak ediyorum.

Kazanırsınız veya kaybedersiniz samimi ve dürüst olduğunuzu göstermeniz için geçen yönetimin adalet önünde hesap vermesi için yasal süreci başlatın.

Şayet başlatmaz iseniz sizi ben geçmiş yönetimin uzantısı olarak değerlendiririm.

Birde spor yasasına takılmıyor değilim. Allanıp pullanıp lanse edilen yasanın neye yaradığını açıkçası çok merak ediyorum.

Takımı sıfır borç ile alan, dünyalar kadar avro sporcu geliri olan v Süper Lig’de oynadığı her sezon 100 milyon gelirden fazlası kasasına giren gelire rağmen hala bir takım 400 milyon borç bırakmış ise ve yargılanmaz ise ben yasa için fiyasko derim.

Hala takip ve merak ediyorum. Bakalım yasa ne işe yarayacak ve yaramayacak bekleyip görelim.