İŞTE MALATYALILARIN MERAK ETTİĞİ YERLİ NÜFUS ORANI

Malatya’da en çok hangi ilin vatandaşı yaşıyor?

MEHMET KIROĞLAN

Malatya’da yerli nüfus sayısı diğer yıllara oranla artmış gibi olsa da bu oran TÜİK tarafından yüzde 77,64 olarak açıklandı. Buna göre Malatyalı yerli halk nüfusu 624 bin 196 kişiden oluşurken, bunu 55 bin 925 kişi ile Adıyamanlılar, 41 bin 33 kişi ile de Elazığlılar takip etti. Malatya’da en az nüfusa sahip il ise 47 kişiyle Yalovalılar olduğu belirtildi.

Malatya nitelikli göçle birlikte niteliksiz göç de almaya devam ediyor. Özellikle bu günlerde Suriyeli nüfusu hariç, ilimizde hangi illerden kaç kişinin olduğu, özellikle yerli Malatyalının sayısının kaç olduğu merak ediliyor. Merak edilen bu konuyu BUSABAH gazetesi olarak TÜİK verileriyle ele almaya çalıştık.

31 Aralık 2021 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Malatya’nın nüfusu 803 bin 926 iken Malatya’da ikamet eden vatandaşların nüfusa kayıtlı olduğu iller ise şöyle:

“Yerli Malatyalı nüfusu 624 bin 196 iken, nüfus oranı ise yüzde 77,64, Malatya’da yaşayan Adıyamanlı nüfusu 55 bin 925 iken bu sayının bu nüfusa oranı ise 6,96, Malatya’da yaşayan Elazığlı nüfusu 41 bin 33 iken bu sayının nüfusa oranı yüzde 5,10, Malatya’da yaşayan Bingöllü nüfusu 7 bin 743 iken nüfus oranı 0,96, Malatya’da yaşayan Sivas ile kayıtlı vatandaşların sayısı 6 bin 969 iken nüfusa oranı 0,87, Kahramanmaraşlı sayısı 6 bin 644 iken nüfus oranı 0,83, Diyarbakırlı sayısı 5 bin 784 iken nüfusa oranı 0,72, Muşlu sayısı 4 bin 776 iken bu sayısının nüfus oranı 0,59, Şanlıurfalı sayısı 4 bin 619 iken oran 0,57, Adanalı sayısı 2 bin 881 iken oran 0,36, Erzurumlu sayısı 2 bin 453 iken oran 0,31, Mersinli sayısı 2 bin 313 iken oran 0,29, Gaziantepli sayısı 2 bin 278 iken oran 0,28, Hataylı sayısı bin 954 iken oran 0,24, Batmanlı sayısı bin 791 iken bu oran 0,22, Osmaniyeli sayısı bin 649 iken bu oran 0,21, Vanlı sayısı bin 598 iken oran 0,20, Kayserili sayısı bin 555 iken oran 0,19, Mardinli sayısı bin 527 iken nüfusa olan oranı 0,19, Erzincanlı nüfusu bin 248 iken nüfusa oranı 0,16, yine Malatya’da yaşayan Konyalıların nüfusu bin 248 iken bu sayının toplam nüfusa oranı 0,16, Tunceli sayısı bin 203 iken bu sayının toplam nüfusa oranı 0,15, İstanbullu sayısı bin 96 iken nüfus oranı 0,14, Yozgatlı sayısı 990 iken nüfusa oranı ise 0,12, Ağrılı sayısı 984 iken nüfus oranı 0,12, Ankaralı sayısı 983 iken bu sayının nüfusa oranı 0,12, Bitlisli sayısı 980 iken nüfus oranı 0,12, Tokatlı sayısı 981 iken nüfus oranı 0,11, Samsunlu sayısı 787 iken nüfus oranı 0,10, Siirtli sayısı 724 iken nüfus oranı 0,9, Çorumlu sayısı 684 iken nüfus oranı 0,09, İzmirli sayısı 630 iken bu oran 0,8, Trabzonlu sayısı 621 iken nüfus oranı 0,8, Balıkesirli sayısı 611 iken nüfus oranı 0,8, Ordulu sayısı 599 iken nüfus oranı 0,7, Afyonlu sayısı 585 iken nüfus oranı 0,7, Niğdeli sayısı 570 iken nüfus oranı 0,7, Karslı sayısı 478 iken nüfus oranı 0,6, Kırşehirli sayısı 480 iken nüfus oranı 0,6, Manisalı sayısı 478 iken nüfus oranı 0,6, Amasyalı sayısı 466 iken nüfus oranı 0,6, Kırıkkaleli sayısı 463 iken nüfus oranı 0,6, Eskişehirli sayısı 453 iken nüfus oranı 0,6, Aydınlı sayısı 388 iken nüfus oranı 0,5, Kilisli sayısı 386 iken nüfus oranı 0,5 olduğu tespit edildi.

Malatya’da yaşayan Bursalı nüfusu 360 iken Bursalıların Malatya nüfusuna göre oranı 0,4, Şırnaklı sayısı 358 iken nüfus oranı 0,4, Aksaraylı sayısı 537 iken nüfus oranı 0,4, Nevşehirli sayısı 338 iken nüfus oranı 0,4, Kastamonulu sayısı 322 iken nüfus oranı 0,4, Giresunlu sayısı 314 iken nüfus oranı 0,4, Çankırılı sayısı 309 iken nüfus oranı 0,4, Denizlili sayısı 264 iken nüfus oranı 0,3, Kütahyalı sayısı 262 iken nüfus oranı 0,3, Ardahanlı sayısı 260 iken nüfus oranı 0,3, Antalyalı sayısı 251 iken nüfus oranı 0,3, Ispartalı sayısı 246 iken nüfus oranı 0,3, Iğdırlı sayısı 201 iken nüfus oranı0,3, Sakaryalı sayısı 197 iken nüfus oranı 0,2, Uşaklı sayısı 188 iken nüfus oranı 0,2, Sinoplu sayısı 186 iken nüfus oranı 0,2, Karamanlı sayısı 186 iken nüfus oranı 0,2, Zonguldaklı sayısı 183 iken nüfus oranı 0,2, Artvinli sayısı 177 iken nüfus oranı 0,2, Çanakkaleli sayısı 170 iken nüfus oranı 0,2, Hakkarili sayısı 170 iken 0,2, Karabüklü sayısı 168 iken nüfus oranı 0,2, Gümüşhaneli sayısı 163 iken nüfus oranı 0,2, Muğlalı sayısı 163 nüfus oranı 0,2, Rizeli sayısı 160 iken nüfus oranı 0,2, Bolu sayısı 149 iken nüfus oranı 0,2, Düzceli sayısı 139 iken nüfus oranı 0,2, Edirneli sayısı 138 iken nüfus oranı 0,2, Bilecikli sayısı 120 iken nüfus oranı 0,1, Kırklarelili sayısı 119 iken nüfus oranı 0,1, Bayburtlu sayısı 119 iken nüfus oranı 0,1, Burdurlu sayısı 118 iken nüfus oranı 0,1, Kocaelili sayısı 114 iken nüfus oranı 0,1, Tekirdağlı sayısı 105 iken nüfus oranı 0,1, Bartınlı sayısı 87 iken nüfus oranı 0,1, Yalovalı sayısı 47 iken nüfus oranı 0,1 olarak açıklandı.”