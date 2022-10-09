İŞTE TSO’NUN YENİ YÖNETİM LİSTESİ!

Malatya TSO’nun yeni yönetim kurulu belirlendi

2 Ekim Pazar günü yapılan Malatya TSO Meclis Üyeliği seçimlerinin ardından 9 Ekim Pazar günü yeni meclis üyelerinin oylarıyla gerçekleştirilen seçimle, Oğuzhan Ata Sadıkoğlu bir kez daha Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO) 2 Ekim pazar günü Meclis Üyeliği Asil ve Yedek ile Meslek Komitesi üyelerinin seçilmesiyle başlayan seçim süreci, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, TOBB Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyelerinin seçimi ile sona erdi.

2 Ekim 2022 tarihinde yapılan, 30 Meslek Grubunda 81 Meclis Üyesinin belirlendiği ve yoğun bir katılımla gerçekleştirilen seçimlerin ardından yapılan Yönetim Kurulu seçiminde MTSO’nun Yönetim Kurulu Başkanlığına Oğuzhan Ata Sadıkoğlu tekrar seçildi.

“ŞEHRİMİZE VE ÜYELERİMİZE HİZMET ETMEKTEN BÜYÜK ONUR DUYACAĞIZ”

Malatya ekonomisi için azimle çalışmaya devam edecekleri mesajını veren Başkan Sadıkoğlu, “Geçtiğimiz hafta üyelerimizin yüzde 90’a varan katılımı ile gerçekleştirdiğimiz meclis üyesi seçimlerimizin ardından bugün de Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, TOBB Genel Kurul Delegeleri ve Disiplin Kurulu Üyelerinin seçimini gerçekleştirdik. Bu önemli göreve seçildiğimiz 2018 yılından bu yana Odamızdaki hizmet çıtasını hep yükselmeye gayret gösterdik. Geçen dönem olduğu gibi bu dönemde de yeni Yönetim Kurulumuz ve yeni Meclis Divanımızla birlikte daha çok çalışıp daha çok emek sarf edip hep birlikte şehrimize ve üyelerimize hizmet etmekten büyük onur ve mutluluk duyacağız. Malatya TSO olarak şehrimizin en büyük sivil toplum kuruluşu olmakla birlikte, hem ekonomik, hem kültürel, hem de sosyal alanda şehrimizin mihenk taşlarından bir tanesiyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada duruşumuzdan taviz vermeden esnafımız, tüccarımız ve sanayicimiz için azimle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Oğuzhan Ata Sadıkoğlu Başkanlığındaki MTSO Yönetim Kuruluna Basri İlhan, Batuhan Demirel, Cumali Karahan, Mahmut Boyraz, Özcan Dündar, Osman Yıldırım, Mehmet Bülbüloğlu, Mahmuthan Kasap, Hakan Çetin, Mustafa Duyar seçildi.

Hakan Er Meclis Başkanı, Mehmet Ayhan Altunok ve Şemsettin Tüdün Meclis Başkan Yardımcısı, Cemil Yıldırım ve Turgay Demirhan meclis divan üyesi seçildi.