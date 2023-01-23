DOLAR

18,8115$% 0

EURO

20,4193% 0.01

GRAM ALTIN

1.162,12%-0,27

ÇEYREK ALTIN

1.924,00%-0,72

TAM ALTIN

7.674,00%-0,72

BİTCOİN

427561฿%-0.58935

Akşam Vakti a 17:42
Malatya KAPALI
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Anasayfa / Genel / İşte Malatya’daki sis görüntüleri

İşte Malatya’daki sis görüntüleri

İşte Malatya’daki sis görüntüleri
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

İşte Malatya’daki sis görüntüleri

Malatya’da etkili olan soğuk hava ve sis nedeniyle Doğanyol ve Pütürge ilçeleri sis bulutunun içerisinde kalarak adeta gözden kayboldu.

AW810337 07

Malatya’da etkili olan soğuk hava nedeniyle oluşan sis ve kırağı kent genelinde etkili olurken, Doğanyol ile Pütürge ilçeleri ise sis bulutunun içerisinde kalarak adeta gözden kayboldu.
Yer yer görüş mesafesinin beş metreye kadar düştüğü Kubbe Dağı mevkiinde sis sürücülere zor anlar yaşatırken, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu. Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaç ve bitkiler ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. (İHA)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

EYT’liler dikkat! Emeklilikten sonra devam eden işçiye tazminat yok!

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.