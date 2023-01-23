İşte Malatya’daki sis görüntüleri

Malatya’da etkili olan soğuk hava ve sis nedeniyle Doğanyol ve Pütürge ilçeleri sis bulutunun içerisinde kalarak adeta gözden kayboldu.

Malatya’da etkili olan soğuk hava nedeniyle oluşan sis ve kırağı kent genelinde etkili olurken, Doğanyol ile Pütürge ilçeleri ise sis bulutunun içerisinde kalarak adeta gözden kayboldu.

Yer yer görüş mesafesinin beş metreye kadar düştüğü Kubbe Dağı mevkiinde sis sürücülere zor anlar yaşatırken, ağaç ve bitkilerin üzerinde kırağı oluştu. Kırağıyla eşsiz bir görünüme kavuşan ağaç ve bitkiler ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. (İHA)