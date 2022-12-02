İŞTE MALATYA KULİSLERİNDE KONUŞULAN ADAY ADAYLARI!

2023 MİLLETVEKİLLİĞİ SEÇİMLERİNE DOĞRU

MALATYA KULİSLERİNDE KONUŞULAN ADAY ADAYLARI

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ

2023 Milletvekilleri seçimlerinde parti kulislerinde yavaş yavaş bir hareketlilik başladı, aday adaylığı ile ilgili tahminlerde bulunan ve mevcut milletvekillerinin yeni dönemde aday olarak görülmeyeceğini ifade eden Kayısı Haber Genel Yayın Yönetmeni Mahir Temur, “Ben AK Parti ve MHP’den mevcut 5 milletvekilinin ileriki dönemde olmayacağını düşünüyorum” dedi.

BUSABAH TV Youtube kanalında her çarşamba saat 20.00’de yayınlanan Bakış Açısı programının bu haftaki konukları Kayısı Haber Genel Yayın Yönetmeni Mahir Temur ve Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı Mehmet Aydın oldu.

2023 seçimlerine sayılı aylar kala Malatya’da AK Parti’de kulislerde konuşulan isimler kimler? Malatya’da seçim hattına girildiğini ve AK Partinin mevcut durumundan yararlanamayan bir muhalefet olduğunu belirten Kayısı Haber Genel Yayın Yönetmeni Mahir Temur, AK Parti nezdinde bazı adayların yavaş yavaş kendini belli etmeye başladığını vurguladı.

“AHMET KIZILAY’IN AK PARTİDEN ADAY ADAYI OLACAĞINI DUYDUM”

Milletvekilliği seçimlerinde AK Partiden aday adayı olabilecek kişiler hakkında öngürülerde bulunan Mahir Temur, “Benim kesin aday adayı diye bildiğim birkaç isim var. Mesela Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’ün istifa edip aday adayı olacağı duyumunu aldım. Bu çok açık konuşuluyor, daha önce Yeni Malatyaspor’da başkanlık yapmış, genel sekreter yardımcılığı yapmış Ertan Mumcu ismi var. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan. Mesela enteresan bir isim Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay’ın AK Partiden aday adayı olacağını duydum. AK Partili yönetici kaynaklarımdan duydum bunu ama bakıp göreceğiz. AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya’nın milletvekili aday adayı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu konuda çalışmaları da var. Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu’nun aday adayı olacağı söyleniyor yani çok isim var ama benim netleştirdiğim bunlar. İki isim var biri Kahraman Kavuk il başkan yardımcısı, hem ailesinden dolayı hem de yıllardır siyasette. Bir ara Ticaret Odası ve Yeşilyurt Belediyesi için ismi geçişmişti ama milletvekili adayı olacağını düşünüyorum, en azından kulislerde partililer tarafından dillendiriliyor.Bir diğer isimde Hakkı Pekel il başkan vekili. Burada bir isim daha deklara edeceğim bizim yakından tanıdığımız, gittiği zaman tüm Malatya’nın üzüldüğü Ramazan Özdemir hocamıza teklif gittiğini biliyorum. AK Partiden yetkili bir veya iki kişinin, teklif götürdüğünü ama Ramazan Özdemir’in halen bu teklife net bir cevap vermediğini duyumlarını aldım” şeklinde konuştu.

“RAMAZAN ÖZCAN, HAKKI PEKEL VE KAHRAMAN KAVUK ÖN PLANA ÇIKIYOR”

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın’da aday adayları hakkında öngörülerde bulunarak, “Malatya AK Parti’nin kale illerinden biri, geçen seçimde milletvekili sayısı 5’den 4’e düştü. Birini Cumhur İttifakında MHP’den Mehmet Fendoğlu aldı, o da yerel milletvekillerine, biraz kızan seçmen tepki olarak Millet İttifakına kaymadı ama Cumhur İttifakının diğer ortağı MHP’ye verdi. MHP’de bir milletvekili çıkarmış oldu. Bizim aldığımız duyumlara göre de seçimlerde Muhammed Emin Yalçınkaya, Ramazan Özcan, Hakkı Pekel, Kahraman Kavuk, Ahmet Kızılay, Özlem Pelitoğlu, hatta Rıdvan Budak’ında ismi geçiyor. En az 150 tane aday adayı olur ama burada Ramazan Özcan, Hakkı Pekel, Kahraman Kavuk ön palana çıkıyor. Ben Muhammed Emin Yalçınkaya’nın çok şansının olacağını düşünmüyorum. Özlem Pelitoğlu ile ilgili geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Malatya’ya geldiğinde fotoğraflara baktım. Belediyenin meclis başkanının katibinin çektirdiği bir fotoğraf var. Özlem Pelitoğlu’da orada fotoğrafa giriyor. Siz AK Parti’nin Kadın Kolları İl Başkanısınız, bir vasfınız var ama Büyükşehir Belediye sevdanızdan bir türlü kurtulamadınız. 20 yıldır iktidarda olan bir partinin kadın kolları il başkanı orada fotoğrafa giriyor. Büyük ihtimalle Özlem hanıma şunu demiş olabilirler ‘Öznur Çalık siyaseti bıraktığında kadın kotasından seni milletvekili yaparlar’. Biz geçmiş dönemleri de biliyoruz ama AK Parti tarihinde ilk defa en az çalışan Kadın Kolları. Bir de AK Parti en çok oyu kadınlardan alıyor. Özlem Hanım milletvekili olursa Malatya’ya yazık olur. Bence daha aktif olmalı. Zaten senin teşkilatta bir yerin var” ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın, Malatya’nın en iyi doktorlarından olduğunu söyleyen Mehmet Aydın, Ahmet Kızılay’ın, yöneticilik noktasında zayıf kaldığını, İnönü Üniversitesini Türkiye ve dünyada belli bir seviyeye getiremediğini vurguladı.

“BÜLENT TÜFENKCİ’NİN HEDEFİNDE BELEDİYE BAŞKANI OLMAK VAR”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın ‘ben aday olmayacağım’ demesine rağmen aday olacağını düşünen Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Aydın, “Selahattin Gürkan, aday olmayacağım dedi ama AK Partide işler öyle yürümüyor. Yarın aday olduğunda Cumhurbaşkanı istedi bizde aday olduk diyebilir, yıllarca biz bunu gördük. Ben Selahattin Gürkan’ında milletvekili adayı olacağını, Öznur Çalık’ında kalacağını düşünüyorum. Bülent Tüfenkci’nin hedefinde Belediye Başkanı olmak var. Ben hiçbir ilçe başkanının milletvekili adayı göstereceğini tahmin etmiyorum. Hatta eğer Selahattin Gürkan aday olursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin de 2 kişi arasında geçeceğini diye düşünüyorum. İhsan Koca ve Bülent Tüfenkci arasında geçeceğini düşünüyorum. Bu seçime bakacaklar AK Parti galip çıkarsa, Büyükşehirle ilgili çok aday olur ama eğer Selahattin Gürkan milletvekili olursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçimleri İhsan Koca ve Bülent Tüfenkci arasında geçer” dedi.

“MUHAMMED EMİN YALÇINKAYA’NIN AĞIR BASTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

2023 Milletvekilliği seçimlerinde Malatya’da AK Parti ve MHP’den mevcut kişilerin hiçbirinin aday olmayacağını düşündüğünü ifade eden Mahir Temur, “Ben AK Parti ve MHP’den mevcut 5 milletvekilinin ileriki dönemde olmayacağını düşünüyorum. Ben artık Lale Devrinin bittiğini toplumda AK Partinin aday belirleme noktasında 10’dan fazla kriterinin olduğunu, daha önce yüzde 60’ın üzerinde oy aldığı için bu kriterlerin Malatya’da çok uygulanmadığını biliyorum ve bu kriterler ile gerçek paylaşılmayan anketlere baktığımız zamanda yüzde 20’nin üzerinde bir oy alan milletvekili yok şu anda AK Partide. Ben böyle bir ortamda mevcut milletvekillerinin önümüzdeki dönem olmayacağını ve AK Partinin teşkilat noktasında sadece teşkilattan gelen bir kişiyi aday göstereceğine inanıyorum. Teşkilat dediğim bir Belediye Başkanı olabilir, bir il başkanı olabilir, bir ilçe başkanı olabilir. Ben Muhammed Emin Yalçınkaya’nın ağır bastığını düşünüyorum çünkü bunun toplumdaki karşılığı anlamında söylemiyorum. AK Parti içerisinden yöneticilerden aldığım duyumlara göre teşkilattan bir kişi aday olacak. İstanbul veya Ankara’dan da bir kişinin geleceğine inanıyorum. Ramazan Özdemir burada bir simge, olmayabilirde. Bir de ben bu dönemde eğer Öznur Çalık olmazsa herhangi bir kadın siyasetçini ilk 6 kotada yer alacağını düşünmüyorum.” diye konuştu.

“AYNI LİSTEDE OLACAKLARINA İHTİMAL VERMİYORUM”

Bir adayın İstanbul, bir adayında teşkilattan olacağını düşünen Mahir Temur, geriye kalan 4 adayın da Malatya’da çok sıkı kriterlerden geçeceğini söyleyerek, “Ben AK Partinin az oy almış şehirlerde aday belirleme noktasında yaptığı kriterleri biliyorum. Bunların içerisinde STK görüşmeleri, gazetecilerle görüşme, temayül yoklamaları, saha araştırması ve muhtarlara sorma gibi birçok kriter var. Bizim burada ise sadece milletvekillerine soruyorlar, genel geçer bir anket yapıyorlar. Ben Selahattin Gürkan’ın Ankara’dan herhangi bir talimat gelmez ise bir dönem daha belediye başkanlığı yapacağını düşünüyorum. Türkiye genelinde bir tarafta 650 milletvekili var, diğer tarafta da AK Partinin kazandığı 15 tane Büyükşehir var. Bu dönem aslında Ankara ve İstanbul’a giden yatırımlar 15 Büyükşehir’e kaydı. Bunlardan biri de Malatya’ydı. Bu Malatya için bir kazanç oldu. Ben 2023 seçimlerinde Öznur Çalık ve Selahattin Gürkan’ın aynı listede olacağına ihtimal vermiyorum. Selahattin Gürkan’a eğer genel merkezden bir talimat gelmezse bir dönem daha en azından Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmak istediğini biliyorum” şeklinde konuştu.