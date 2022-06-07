“İşte Kadın Çalıştayları”

Fırat Kalkınma Ajansının (FKA) yararlanıcısı olduğu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı kapsamında yürütülen ve Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “TRB1 Bölgesinde Dezavantajlı Kişilerin İşgücü Piyasasına Sürdürülebilir Entegrasyonu” projesi kapsamında “İşte Kadın Çalıştayları” düzenlendi.

30 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinde düzenlenen çalıştaylara, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Melahat Güray, Fırat Kalkınma Ajansı’nın uzmanları, kadın kooperatiflerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve kadın derneklerinin üyeleri ile kamu, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Dört gün boyunca bölgenin farklı illerinde düzenlenen çalıştayların açılış konuşmasını yapan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Ajansın Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinde sosyal ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak üzere yereldeki paydaşlarla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Yoğunlu, kalkınmanın ekonomik büyüme, istikrar ve sektörel yönlerinin olduğunu ancak en önemli tarafının insani tarafı olduğunun altını çizerek, “Kalkınma demek tüm bölgeler için ekonomik büyümenin toplumsal kesimlere yayılması demektir. Bizler bölgemizde görece olarak dezavantajlı kalmış gençlerimiz ve kadınlarımızın işgücü piyasasına entegrasyonunu kolaylaştırmak üzere projeyi hazırladık” dedi.

Projenin Avrupa Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklendiğini ifade eden Yoğunlu, “Genç ve kadın istihdamının sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz. Bu amaca ulaşmak için önemli faaliyetler yürüteceğiniz. En öncelikli faaliyetimiz belirlediğimiz hedef grubumuza uygun mesleki eğitimlerin verilmesi. Tabi buradaki dikkat edilmesi gereken husus, seçilecek mesleki eğitimlerin piyasada aranan, istenen mesleki eğitimler olması. İnşallah bu mesleki eğitimleri bölge illerimizdeki paydaşlarımızla birlikte belirleyerek hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

“DEVLETİMİZİN GENÇLERE YÖNELİK ÇOK ÖNEMLİ DESTEKLERİ BULUNUYOR”

Yoğunlu, proje kapsamında sadece mesleki eğitimlerin verilmediğini, danışmanlık faaliyetlerinin de bulunduğunu söyledi.

‘İşte Kadın Çalıştayları’nın, kadınların özellikle girişimci olarak iş gücü piyasasına katılmalarını odak aldığını kaydeden Yoğunlu, “Burada kadın kooperatiflerimiz var. Devletimizin girişimcilere yönelik çok önemli destekleri bulunuyor. Tüm bu desteklerin yanında girişimci bazen kendisine yol gösterecek birisine ihtiyaç duyuyor. İyi örneklere de ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, projemiz kapsamında danışmanlık ve mentörlük hizmetlerini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Melahat Güray da başta Fırat Kalkınma Ajansı personeli olmak üzere ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Güray, projenin doğrudan bölge insanını, kadınları ve gençleri hedefleyen, onların istihdama katılımlarını kolaylaştırmayı amaçlayan bir proje olduğunu kaydetti.

Daha sonra Sosyal Girişimci Berat Kjamili, tarafından “Girişimcilik Bakış Açısıyla Potansiyelini Keşfet” ve “İş Modeli Kanvası Çalışması” atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Kjamili ayrıca “Dijital Dünyada Kendini Var Etmenin Püf Noktaları” konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Çalıştayda son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ankara Kadın Girişimci Kurulu Komitesi Başkan Yardımcısı Gülder Başar, “Farklı Bakış Açılarından Kadınların İstihdama Katılımı” söyleşisi ile katılımcılara kendi girişimcilik serüveninde elde ettiği tecrübelerini paylaştı.

2023 yılının Temmuz ayında uygulama süresi sona erecek proje ile en az 620 genç ve kadına mesleki ve beceri gelişim eğitimleri verilerek iş gücü piyasasına girmelerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor. (Bülten)