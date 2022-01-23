DOLAR

13,4726$%0.71

EURO

15,2894%0.84

STERLİN

18,2713£%0.23

GRAM ALTIN

792,10%0,29

ÇEYREK ALTIN

1.281,00%0,46

BİTCOİN

482670฿%-0.36177

İkindi Vakti a 15:20
Malatya KAR YAĞIŞLI -2°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / İstanbul’daki otobüs kazasını anlatan yolcu: “Kemer olmasaydı ben de fırlamıştım”

İstanbul’daki otobüs kazasını anlatan yolcu: “Kemer olmasaydı ben de fırlamıştım”

i̇stanbul’daki otobüs kazasını anlatan yolcu: “kemer olmasaydı ben de fırlamıştım”
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Kuzey Çevre Otoyolu’nda yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 yolcunun ise yaralandığı kazayı anlatan yolcu Hüseyin Çömez, “Çok ani gelişti. Araç kontrolünü kaybetti, kara saplandık. Kemer sayesinde çıkabildim kazadan. Kemer olmasaydı ben fırlamıştım. Yolcuların çoğu fırladı” dedi.

Ümraniye Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye mevkiinde sabah saatlerinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu otobüs şoförü ve 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15 yolcu yaralanmıştı. Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavisi sürüyor. Otobüste yolcu olarak bulunan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan 24 yaşındaki öğretmen Hüseyin Çömez, kazayı anlattı. Çömez, “Çok ani gelişti, çok net hatırlamıyorum. Araç kontrolünü kaybetti, kara saplandık” dedi.

“Kemer olmasaydı ben de fırlamıştım, yolcuların çoğu fırladı”

Esenler’den Bursa’ya gitmek için otobüse bindiğini belirten Çömez, “Sırt bölgemde biraz ağrı var. Kemer sayesinde çıkabildim kazadan. Kemer olmasaydı ben fırlamıştım. Yolcuların çoğu fırladı. Kemer takanlarla birlikte inebildik araçtan, 3-4 kişi vardı. Diğer yolcuların durumu biraz daha ağırdı” diye konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Kayseri’de yüzey temizleyicisi içen bebek zehirlendi

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.