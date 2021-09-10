i̇stanbul’da yenilmezlik mücadelesi…

Üst üste galibiyet alarak milli araya morali yüksek şekilde giren Yeni Malatyaspor, bir haftalık aranın ardından yarın Beşiktaş maçıyla yeniden görücüye çıkacak. Sarı kırmızılı takımın en büyük gol silahı Tetteh sakatlığından dolayı zorlu maçta forma giyemeyecek. Transfer sezonunun son haftalarında kadrosunu güçlendiren temsilcimiz iyi gidişatını güçlü rakibi karşısında sürdürmenin hesaplarını yaparken, Mounir ve Ndong’un onbirde başlaması bekleniyor.

Yeni Malatyaspor, Süper Lig’in 4. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Beinsports’tan canlı yayınlanacak olan Vodafone Park’ta saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yardımcıları Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara ile birlikte yönetecek. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kargın.

Zorlu müsabakanın son çalışmasını bugün sabah saatlerinde yaptığı çalışmayla tamamlayan Yeni Malatyaspor akşam saatlerinde havayoluyla İstanbul’a geçerek maç saati beklemeye başlayacak. Kart cezalısı oyuncunun bulunmadığı sarı kırmızılı takımda tedavileri süren Ertaç Özbir, Karim Hafez, Benjamin Tetteh ve Rahman Buğra maç kadrosuna dahil edilmezken, Tetteh’in yokluğunda kadroda olabileceği düşünülen yeni transfer Walter Bwalya’nın da siyah beyazlılara karşı oynamayacağı bildirildi. Kongolu oyuncunun uçağının iki ülke dolaştıktan sonra Türkiye’ye geleceği, uzun süren yolculuğun ardından yorgun olacak Bwalya’nın karşılaşmayı tribünden takip edeceği öğrenildi. Teknik direktör İrfan Buz’un forvet hattında Adem Büyük’ün yanına kimi yerleştireceği merakla beklenirken muhtemel isimler arasında Kubilay Kanatsızkuş öne çıkıyor. Bu sezon onbirde şans bulamayan genç oyuncu süre aldığı 3 maçta oyuna sonradan girdi. Yeni Malatyaspor’un Beşiktaş karşısında kalede Abdulsamed Damlu, savunmada Sadık, Wallace, Haddadi orta alanda Aabid, Ndong, Mallan, Mustafa, Mounir, ileri uçta Adem ve Kubilay muhtemelen onbiriyle mücadele etmesi bekleniyor.

Üst üste iki maçında kalesini gole kapatarak galip gelen Yeni Malatyaspor, şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Sergen Yalçın yönetimindeki rakibi karşısında iyi gidişatını sürdürmeyi istiyor. Daha önce iki takım arasında oynanan 8 maçın 6’sını Beşiktaş kazanırken, Yeni Malatyaspor rakibini bir kez mağlup edebildi. Bir karşılaşma ise golsüz eşitlikle sona erdi. Malatya ekibi, rakibi karşısındaki tek galibiyetini Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 2019-2020 sezonunda 2-0’lık skorla elde etmişti.

ÖMER ALİ DELİBAŞ