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Anasayfa / Asayiş / İstanbul’da yakalanan 70 kaçak göçmen Malatya’ya getirildi

İstanbul’da yakalanan 70 kaçak göçmen Malatya’ya getirildi

İstanbul'da yakalanan 70 kaçak göçmen, sağlık kontrolü için Malatya'ya getirildi.

i̇stanbul’da yakalanan 70 kaçak göçmen malatya’ya getirildi
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İstanbul’da yakalanan 70 kaçak göçmen Malatya’ya getirildi

İstanbul’da yakalanan 70 kaçak göçmen, sağlık kontrolü için Malatya’ya getirildi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul’un muhtelif ilçelerinde yakalanan Afganistan, Suriye ve Pakistan uyruklu 70 düzensiz göçmen, sağlık kontrolü için Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi’ne, daha sonra ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. İki kafile halinde hastaneye getirilen 70 göçmenin buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.(İHA)

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