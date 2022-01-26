DOLAR

13,6090$%0.84

EURO

15,3185%0.4

STERLİN

18,3397£%0.56

GRAM ALTIN

798,67%-0,28

ÇEYREK ALTIN

1.288,00%-0,23

BİTCOİN

528230฿%5.1757

İmsak Vakti a 06:06
Malatya KAPALI -3°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Bu Sabah TV
Bu Sabah TV
Whatsapp İhbar Hattı
Anasayfa / Asayiş / İstanbul’da iplik fabrikasında korkutan yangın

İstanbul’da iplik fabrikasında korkutan yangın

i̇stanbul’da iplik fabrikasında korkutan yangın
0

BEĞENDİM

ABONE OL
0
Hasbihan Et

Sultangazi’de iplik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarla kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, fabrikada kimsenin olmaması bir faciayı önledi.

Yangın, akşam saatlerinde Habipler Mahallesi Vefa Poyraz Caddesi’ndeki iplik fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan iplik fabrikası henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, yangın sırasında fabrikada çalışanların olmaması ise bir faciayı önledi. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki haber:

Tır şarampole devrildi, 10 ton süt yola döküldü

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.