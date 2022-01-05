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Anasayfa / Asayiş / İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

İstanbul’da helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması

i̇stanbul’da helikopter destekli yeditepe huzur uygulaması
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde helikopter destekli Yeditepe Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde yılın ilk Yeditepe Huzur Uygulaması’nı gerçekleştirdi. Trafik Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekiplerinin yer aldığı uygulamaya helikopterle de havadan destek verildi. Taksim Meydanı’ndaki uygulamada şüphelenilen araçlar durdurularak sürücülerin kimlik kontrolleri yapıldı. Uygulamada durumundan şüphe edilen araçlar durdurularak bagajları ve torpido kısmı arandı. Aramalara katılan hassas burunlu narkotik köpeği Visha araçları didik didik aradı.

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