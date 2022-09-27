İstanbul’da büyük ilgi gördü

İstanbul 5. “Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri” kapsamında 22/25 Eylül tarihlerinde düzenlenen Malatya Tanıtım Günlerinde Doğanşehir standı büyük ilgi gördü.

Malatya Valiliği koordinasyonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Konfederasyonu (MAKON), Malatya Sivil Toplum Örgütleri Birliği (MASTÖB) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen ’’Malatya Tanıtım Günlerinde Doğanşehir Belediyesi standı yoğun ilgi gördü.

İstanbul’da düzenlenen 5. Geleneksel Malatya Tanıtım günleri düzenlenen törenle açıldı. Malatya’nın tarihi ve turistik yerleri ile yemek kültürünün tanıtıldığı etkinliğe Doğanşehir Belediyesi, Doğanşehir Elması, Polat Şekeri ve Doğanşehir Armudu tanıtımını yaptı. Doğanşehir standını ziyaret eden katılımcılarla Belediye Başkanı Durali Zelyurt yakından ilgilendi.

Doğanşehir ilçesinin tanıtımı için Doğanşehir Belediyesi tarafından açılan stant ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen tanıtım günlerinde Malatya’nın yöresel ürünleriyle birlikte eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Malatya Tanıtım günlerinde Doğanşehir Belediyesi standı ilçenin tanıtımı için Doğanşehir Elması, Polat Cevizli Şekeri ve Doğanşehir kayısısı ikram edilerek tanıtım günlerine katılanlara tanıtıldı. Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt standa gelen misafirler ve Doğanşehirliler ile yakından ilgilenerek, Doğanşehir’de yapmış olduğu çalışmaları ve yapılacak çalışmaları anlattı. (Bülten)