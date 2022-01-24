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İstanbul’a araç girişleri durduruldu, yollar boş kaldı

i̇stanbul’a araç girişleri durduruldu, yollar boş kaldı
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Trakya’dan İstanbul’a gelen tüm araç girişlerinin durdurulmasının ardından yollar boş kaldı. Boş kalan yollar böyle görüntülendi.

Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmemesi sebebiyle yollar boş kaldı. Boş kalan yollar böyle görüntülendi.

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