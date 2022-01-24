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Anasayfa / Asayiş / İstanbul Havalimanı’nda Türkish Cargo tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

İstanbul Havalimanı’nda Türkish Cargo tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü

i̇stanbul havalimanı’nda türkish cargo tesisinin çatısı kar nedeniyle çöktü
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İstanbul Havalimanı’nda Turkish Cargo’ya hizmet veren tesisin çatısı kar nedeniyle çöktü.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı’nda Turkish Cargo’ya hizmet veren tesisin çatısı kar kütleleri ve fırtına nedeniyle çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

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