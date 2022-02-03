i̇stanbul güne yağmurla uyandı

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İstanbul’da beklenen yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 50’yi geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İstanbul için uyarılarda bulunduğu yağışlı hava sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Mesailerine yetişmek için evlerinden çıkmaya çalışanların şemsiyelerini yanlarından ayırmadıkları görüldü.
Trafik yoğunluğu yüzde 50’yi geçti
Kent genelinde yağıştan kaynaklı trafik yoğunluğunun da yüzde 50’yi geçtiği görüldü. Yağışın gün içinde etkisini göstereceği öğrenildi.
Yaklaşık bir buçuk yıldır Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticelerini vermeye devam ediyor. Soruşturmalar neticesinde Diyarbakır İHD Şube sekreteri F.B.’nin örgütle teması tespit edildiği ve bu sabah 06.30 itibariyle eş zamanlı olarak şüpheli Ferhat B.’nin ikametinde ve iş yeri olan Diyarbakır İnsan Hakları Derneğinde arama yapılıyor.
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