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Anasayfa / Asayiş / İstanbul Boğazında makine arızası yaşaya gemi Ahırkapı’ya demirletildi

İstanbul Boğazında makine arızası yaşaya gemi Ahırkapı’ya demirletildi

i̇stanbul boğazında makine arızası yaşaya gemi ahırkapı’ya demirletildi
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Ukrayna’dan İspanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda makine arızası yaşayan AGIA DYNAMI isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonuyla Ahırkapı’ya demirletildi.

Ukrayna’dan İspanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri dönüşünde makine arızası yaşayan AGIA DYNAMI isimli kuru yük gemisi, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve KURTARMA-11 Römorkörü refakatinde Ahırkapı’ya demirletildi. Arıza yaşayan gemi nedeniyle trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı ise saat 19.00 itibariyle kuzey-güney yönlü olarak trafiğe açıldığı öğrenildi.

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