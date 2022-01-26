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Isparta’da 24 uyuşturucu operasyonunda 39 gözaltı

isparta’da 24 uyuşturucu operasyonunda 39 gözaltı
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Isparta’da uyuşturucuya yönelik yapılan toplam 24 operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 39 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan toplam 24 operasyonda 39 şüpheli şahıs yakalanırken, bin 47 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 2 adet sentetik ecza ve çok sayıda uyuşturucu madde kullanımında işe yarayan aparat ele geçirildi. Yakalanan 39 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak” suçlarından haklarında işlem yapıldığı, 2 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

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