İsmet İnönü konulu konferans düzenlendi

Programa Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Habip Ahmet Şahin, İnönü Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ercan Altın, Akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Şahin, “Bugün İstiklal Harbimizin en önemli simalarından biri olan merhum İsmet İnönü’yü anmak üzere çok özel bir mekanda bir aradayız. İnönü Üniversitesinde İsmet İnönü Müzesi’nde bulunuyoruz. İsmet İnönü yakın tarihimizde çok büyük izler bırakmış, çok önemli bir şahsiyettir. Cumhuriyeti kuran nesil gerçekten muhteşem bir nesil, serden geçti ve fedakâr bir nesil. İşte İsmet İnönü de bu neslin çok önemli mensuplarından birisidir. Bu nesil, Osmanlı’nın son döneminde Türk Milletinin Balkanlardan, Anadolu’dan sökülüp atılarak, Orta Asya bozkırlarına sürmenin hesaplarının yapıldığı son haçlı operasyonuna karşı göğsünü geren ve 20. yüzyılın başlarında cepheden cepheye koşan bir nesildir. Bu topraklar kolay kazanılmadı büyük fedakârlıklarla kazanıldı. Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya, İsmet İnönü’ye, Rauf Orbay’a, Kazım Karabekir’e, Fevzi Çakmak’a ve bu neslin her bir ferdine ne kadar dua etsek azdır. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz, şükranla anıyoruz ve anmaya da devam edeceğiz. Bu büyük kahramanları unutmamalıyız” diyerek sözlerini noktaladı.

Açılış konuşmalarından sonra İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aykut Dönmez İsmet İnönü’nün; hayatı, kişiliği, siyasi ve askeri başarılarını konu alan bir konferans verdi.

(Bülten)