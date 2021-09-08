İsmet Bayram 5 Dönemdir Bayrağı Kimseye Bırakmadı

MUTLU SARIGÜL

ESKKK Malatya Bölge Birliği Olağan Genel Kurulu düzenlendi. Kurul’da tek listeyle seçime giren mevcut Başkan İsmet Bayram, tekrar 21. ESKKK Malatya Bölge Birliği Başkanlığına seçildi.

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) Malatya Bölge Birliği Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen Genel Kurula, ESKKK) Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren, il müdürleri, banka müdürleri, STK temsilcileri ve birçok üye katıldı.

Açılış ve yoklamanın yapılmasıyla birlikte Divan Teşekkülünün oluşturulmasıyla başlayan Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Genel Kurulda ilk olarak MESOB Başkanı Şevket Keskin’e söz verildi.

Malatya esnaf camiası dendiği zaman sadece Malatya değil, Türkiye genelinde 10-15 bin insanı temsil eden büyük kuruluştan bahsedildiğini dile getiren Başkan Keskin, o büyük kuruluşun da en büyük temsilcileri içerisinde esnafın dar zamanında, özellikle deprem ve pandemi döneminde destek verdiğini söyledi.

“GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPTIKLARINI GÖRÜYORUZ”

Esnaf ve sanatkâr camiasının başarıdan başarıya koştuğunu ifade eden Keskin, “Hiçbir esnafımıza zorluk çektirmediniz. Bundan dolayı hep ‘Esnafımızın yanında Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri var, bankalar var’ diye söyledik. Özellikle halk Bankası esnaf ve sanatkâra verdiği destekten dolayı Halk Bankası Genel Müdürü Osman Bey’e çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok yardımcı oldu. Hükümetin vermediğini elinden geldiği kadar bize imkân sağladı. Kooperatiflere baktığımız zaman gerçekten güzel çalışmalar yaptıklarını görüyoruz. Başarıdan başarıya koştular. Esnaf ve sanatkâr camiası olarak ülkenin birliği, bütünlüğü, dostluğu ve kardeşliği için özellikle ülkemizin çıkarı için elimizden geleni yaptık. Özellikle pandemi döneminde esnaf ve sanatkâr camiası bütün kurallara uydu ve ben camiaya çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Daha sonra ise tek liste halinde Genel Kurula giren mevcut Başkan İsmet Bayram söz aldı. 1 Temmuz’dan itibaren Genel Kurullarını yapmaya başladıklarını belirten Bayram, bugün de Bölge Birliğinin Genel Kurulunu icra ettiklerini kaydetti.

“KURULLARIMIZ AİLE BİRLİĞİ TOPLANTISI GİBİ GEÇER”

Bölge Birliği hakkında kısaca bilgi veren Bayram, “Hepinizin de malumu olduğu gibi bizim Genel Kurullarımız resmiyetten ziyade bir aile birliği toplantısı gibi geçer. 21 yıldan bu yana Bölge Birliğimizde ne Bölge Birliğimize bağlı iller arasında ne ilçeler arasında herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu nedenle tüm kooperatif başkanlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Bölge Birliğimiz 5 ilde ve ilçelerden oluşmakta. Malatya, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş ve ilçeleri. Toplam 28 kooperatifimiz var. Bunların Genel Kurularını 23 tanesine özellikle seçim maddesi olan, rekabet olan, rakip olan Genel Kurulları hemen hemen hepsine katıldım. Hepsi de birlik ve beraberlik içerisinde geçti. Bölge Birliğimizi kuran, temel taşlarını atan Allah’ın rahmetine kavuşmuş Ebubekir Zorlu ve Mehmet Acet’i rahmet ve minnetle anıyorum. Onlar bu temeli attılar, biz de elimizden geldiği kadarıyla bir adım daha ileri götürmeyi ve bizden sonra da yerine hoş bir seda bırakmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Malatya Haber