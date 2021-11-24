İŞLENMİŞ BESİNLERE YER VERMEYİN!!!

Sağlık açından bulundurduğu risklere rağmen sofralardan eksik olmayan ve kimyasal işlemlerden geçmiş olarak bilinen işlenmiş besinler, son yıllarda doğal ürünlerin yerini almaya başladı.

İşlenmiş besinler lezzetli tatları, kolay ve pratik bir şekilde hazırlanmaları sebebiyle hayatlarımızda özellikle de metropolde yaşayan insanlar için çoğu zaman hayat kurtarıcı.

Bitkisel veya hayvansal hammaddelerin belirli kimyasal, fiziksel ve benzeri işlemlerden geçerek raf ömürlerinin daha dayanıklı hale getirilmesi ile elde edilen ürünlere ‘işlenmiş besin’ adı verilmektedir. İşlenmiş besinler kullanıma hazır hale getirilmiş ürünlerdir. Kahvaltılık gevrekler, konserve meyve ve sebzeler, cipsler, çikolata ve türevleri, salam ve sosis gibi işlenmiş etler, donmuş besinler, çabuk çorbalar, hazır kahveler, çabuk makarnalar ise günlük hayatta sıkça tükettiğimiz işlenmiş besinlerden sadece birkaçı. Bu besinlerde kullanılan mısır şurubu, yüksek yağ ve tuz bu maddelerin sık tüketilmesi sonucu aşırı kilo almaya sebebiyet veriyor.

Lezzetli ve iştah açıcı besinler gibi görünen ancak hiç de o kadar masum olmayan işlenmiş besinlerin sağlığa olumsuz etkileri her geçen gün artmaya devam ediyor.

Doğal besinlerin içinde de karbonhidrat, yağ, lif ve protein bulunmaktadır ancak; işlenmiş besinlerin içinde bu maddeler değiştirilmiştir. Ürünü çekici hale getirmek adına ürüne boya, tatlandırıcı katıldığı gibi raf ömrünü uzatmak içinde koruyucu katkı maddeleri uygulanır.

Başta obezite olmak üzere birçok rahatsızlığın nedeni olabilen bu besinler, içerdiği bazı katkı maddeleri ile beynimizi uyararak mutluluk hormonu salgısını artırıyor ve ürünü yeniden tüketme isteği duymamıza, yani besin bağımlılığına neden olur. Bu maddelerin yaygınlaşmasıyla birlikte zararlarının da daha çok görülmeye başladı.

Yine kalp- damar rahatsızlıkları gibi görülme sıklığı artan hastalıklarda insanların doğal besinlerden uzaklaşması sonucu işlenmiş besinlerin yan etkileri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu durumun önüne geçmek ve sağlığınızı korumak için günlük tükettiğiniz besinlerin en az %90’ının tam doğal besinler (işlenmemiş sebze, meyve, et vs.. gibi) olmasına dikkat emeli ve işenmiş besin oranını en fazla %10 ile sınırlamaya özen göstermeliyiz.

İşlenmiş besinleri sürekli tüketmek, obeziteden diyabete kadar pek çok hastalığın altında yatan “insülin direnci” geliştirme riskinizi arttıracaktır.