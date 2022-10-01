Islah projesi hakkında bilgilendirilme yapıldı

Malatya’da hayvan yetiştiricilerine 3’üncü ıslah projesi hakkında bilgilendirilme toplantısı yapıldı.

Birlik binasında yapılan toplantıya, Tarım İl Müdürü Tahir Macit, Prof. Dr. Zeki Erişir, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Selami Aygen, teknik personel ile soy kütüğü yetiştiricileri katıldı. Soy kütüğü projesinin ıslah projesine devredilmesi ile ilgili hayvan yetiştiricilerine bilgilendirme yapıldı. Islah projesindeki amacın yetiştiricilerin desteklenmesini sağlamak olduğunu belirten Tarım Platformu ve Birlik Başkanı İhsan Akın, “Soy kütüğü ile ilgili çalışmamız var bu anlamda ıslah projesi şartlarını sağlayan yetiştiricilerimizin Tarım ve Orman Bakanlığımızın onayı ile yeni ıslah 3. projemize katacağız. Asıl amaç görevini yerine getiren gerçekleştiren yetiştiricilerimizin desteklenmesi olacaktır. Desteklerin artırılması için gerekli görüşmelerimizi yaptık sürü büyütme desteklerimiz iki çoban desteği iki katına çıkmıştır. Memleketimize hayırlı olsun tarım il müdürlüğümüze ve ekibine yaptığımız çalışmalarda desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi. Toplantıda ıslah projesinin şartları ile ilgili bilgi veren proje lideri Prof. Dr. Zeki Erişir ise “ Malatya’da 2 ıslah projemiz var. 3’üncü projemizin açılımı için burada toplanmış bulunmaktayız. Soy kütüğü projesindeki yetiştiricilerimizin ıslah projesine dahil edilmesi için toplandık. Tarım ve Orman Bakanlığımızın da onayı ile şartları uyanları halk elinde ıslah projemize dahil edeceğiz” diye konuştu. (İHA)