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Anasayfa / Asayiş / İskenderun’da silah kaçakçılığı operasyonu

İskenderun’da silah kaçakçılığı operasyonu

i̇skenderun’da silah kaçakçılığı operasyonu
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir işyerinde yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca bulundu. 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Barbaros Mahallesi’nde bulunan bir işyerinde yapılan aramada; 4 adet tabanca, 1 adet tabanca çerçevesi, 17 adet mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.A. ile A.S.T. hakkında adli işlem yapıldı.

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