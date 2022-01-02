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İskenderun’da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı

i̇skenderun’da hırsızlık operasyonu: 3 gözaltı
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde hırsızlık şüphelisi 3 kişi, çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı. Ruhsatsız tabanca çamaşır makinesinin motor kısmında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik olarak İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Nardüzü Mahallesi’nde bulunan bir ikamette yapılan aramada, 4 koyun, 3 motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca, 1 adet televizyon, 6 adet kayıt cihazı, 1 adet teyp, 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Tabancalardan biri ise çamaşır makinesinden çıkarıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan F.B., H.B. ve E.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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