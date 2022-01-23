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Anasayfa / Asayiş / İskenderun’da 150 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İskenderun’da 150 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

i̇skenderun’da 150 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde 150 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gümrük kaçağı nargile tütünü satışına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet Mahallesi’nde durdurulan H.D.’nin kullandığı araçta yapılan aramada 150 kilo gram kavanozlar içerisine konulmuş gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü H.D. hakkında adli işlem yapıldı.

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