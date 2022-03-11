i̇skenderun körfezi’nde yük gemisi karaya oturdu

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İskenderun Körfezi’nde bir yük gemisi fırtına nedeniyle sürüklenerek karaya oturdu.
İskenderun Körfezinde dün başlayan ve giderek etkisini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle deniz trafiğini etkileyen fırtınada İskenderun Körfezinde demirli bulunan “Moraz” isimli kuru yük gemisinin çapası, fırtına nedeniyle kırıldı. Sürüklene gemi özel bir limanda karaya oturdu.
Gemiyi kurtarmak üzere bölgeye İskenderun Liman Başkanlığı tarafından römorkörler sevk edildi.
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